یک استاد دانشگاه با اشاره به روند کاهش نرخ باروری در کشور گفت: کاهش جمعیت مسئله‌ای است که می‌تواند پیامد‌های جدی اقتصادی و اجتماعی به همراه داشته باشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،مرکز البرز، افخمی ستوده، استاد دانشگاه، با حضور در برنامه «نگاه مردم» با اشاره به مفهوم «پنجره جمعیتی» اظهار کرد: در سطح جهان زمانی از اصطلاح پنجره جمعیتی استفاده می‌شود که حدود دو سوم جمعیت یک کشور در بازه سنی ۱۵ تا ۶۵ سال قرار داشته باشند؛ شرایطی که نشان‌دهنده وجود جمعیت جوان و فعال در جامعه است، استان البرز نیز در دهه‌های گذشته از چنین ظرفیتی برخوردار بوده و سهم قابل توجهی از جمعیت آن در سنین جوانی و فعالیت قرار داشته است.

ستوده ادامه داد: در شرایط فعلی حتی موازنه جمعیتی نیز منفی است و به ازای هر دو نفر، یک نفر هم به جمعیت افزوده نمی‌شود؛ بنابراین روند کاهش جمعیت به صورت مداوم ادامه خواهد داشت.

وی در برنامه زنده نگاه مردم تأکید کرد: اگر حداقل نرخ رشد جمعیت افزایش پیدا نکند، تحقق این پیش‌بینی دور از انتظار نخواهد بود. در حالی که جوانی جمعیت در حقیقت یک ثروت ملی محسوب می‌شود و نقش مهمی در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور دارد.

این استاد دانشگاه همچنین هشدار داد: در صورت تداوم این روند، کشور در بهترین حالت ناچار به پذیرش مهاجر برای جبران کمبود نیروی انسانی خواهد شد.

ستوده در ادامه درباره اقدامات انجام‌شده در حوزه فرزندآوری گفت: در این زمینه مسئولان باید پاسخگو باشند و عملکرد دستگاه‌های مختلف مورد بررسی قرار گیرد. در کنار اقدامات حاکمیتی، نگاه مثبت و تقویت مهارت‌های حل مسئله در سطح جامعه نیز می‌تواند به بهبود وضعیت کمک کند.