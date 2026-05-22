سرپرست فرمانداری شادگان گفت: جذب کامل تسهیلات اشتغالزایی محور اصلی برنامه‌های توسعه اشتغال پایدار و رونق کسب و کار‌ها در شهرستان است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حبیب عفری مفرد با قدردانی از پیگیری‌های نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی در حوزه طرح‌های اشتغالزایی و جذب اعتبارات مرتبط، اظهار داشت: با همراهی و استفاده از ظرفیت هم‌افزایی و تعامل میان مجموعه‌های اجرایی اقدامات موثر و ماندگاری در حوزه اشتغال و کارآفرینی شهرستان انجام خواهیم داد.

وی جلوگیری از راکد ماندن ظرفیت‌ها و تسهیلات شهرستان را ضروری دانست و افزود: هیچگونه کم‌کاری در حوزه جذب اعتبارات و تسهیلات پذیرفتنی نیست و دستگاه‌های مربوطه موظفند با پیگیری مستمر، زمینه جذب کامل سهمیه‌ها و فرصت‌های اختصاص یافته به شهرستان را فراهم کنند تا شاهد رونق کسب و کار‌ها و توسعه اشتغال در شادگان باشیم.

عفری مفرد با بیان این که هدف ما این است که مصوبات شورای اشتغال شهرستان در کوتاه‌ترین زمان به نتیجه برسد، بیان کرد: با تمام توان در کنار دستگاه‌های متولی هستیم تا روند اجرای طرح‌های اشتغالزایی تسریع شود.

پرداخت مطالبات کشاورزان شادگانی پیگیری می‌شود

سرپرست فرمانداری شادگان با بیان اینکه مطالبات کشاورزان شادگانی تا رسیدن به نتیجه پیگیری خواهد شد، ادامه داد: مطالبات کشاورزان روستا‌های منصوره علیا و منصوره سادات بخش مرکزی شادگان با جدیت پیگیری می‌شود.



وی می‌گوید: مطالبات و مشکلات کشاورزان با جدیت پیگیری خواهد شد و تلاش می‌شود با تعامل و هماهنگی میان دستگاه‌های متولی زمینه حمایت هرچه بیشتر از بخش کشاورزی در شهرستان فراهم شود.

عفری مفرد ادامه داد: با توجه به اینکه اکثر مردم شادگان کشاورز هستند، پرداخت مطالبات کشاورزان به تقویت اقتصاد روستایی کمک می‌کند.

سرپرست فرمانداری شادگان با اشاره به پیگیری‌های مداوم جهت رفع این مشکل گفت: تمام تلاش خود را جهت برطرف کردن دغدغه کشاورزان انجام خواهم داد.