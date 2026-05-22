به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،بر اساس اعلام رسانه رسمی فدراسیون فوتبال ،تمرینات تیم ملی فوتبال ایران در اردوی آنتالیا ترکیه، پس از یک روز تعطیلی از ساعت ۱۸ امروز (جمعه) پیگیری خواهد شد.

بامداد امروز محمد محبی، وینگر روستوف روسیه و سامان قدوس، هافبک اتحاد کلبا امارات نخستین نفرات لژیونری بودند که خود را در آنتالیا به کادرفنی معرفی کردند.

قرار است محمد قربانی، بازیکن الوحده امارات نیز تا عصر امروز به اردوی تیم ملی ملحق شود.

در ادامه روند حضور بازیکنان لژیونر در جمع شاگردان امیر قلعه‌نویی، امشب مهدی طارمی هم خود را به اردوی تیم ملی می‌رساند.