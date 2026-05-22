پیام استاندار به مناسبت روز ملی مقاومت لرستان
استاندار لرستان در پیامی فرا رسیدن یکم خردادماه، روز ملی « مقاومت لرستان» را تبریک گفت.
در پیام سید سعید شاهرخی آمده است:
لرستان سرزمین رزمهای تاریخی و ایستادگی غیورمردانی است که آب و خاک این دیار پرگهر در حافظه خود، فراموش نخواهد کرد.
سرزمین دلیرمردان و شیرزنانی که تا پای جان برای ایران، ایستادگی کردهاند و حاج عمران ها، مرصادها و بیتالمقدس ها؛ وطن دوستی، استقامت و ولایتمداری این دیار را فریاد میزنند.
ثبت یکم خردادماه به عنوان روز ملی مقاومت مردم لرستان،یادآور تجلی روح مقاومت، غیرت و وفاداری مردمی است که طبق فرمایشات رهبر شهید انقلاب: « رزمشان بیش از آنکه شنیدنی باشد، دیدنی است». و امروز پس از ۴۷ سال از انقلاب شکوهمند اسلامی ایران، لرستان همچنان سرزمین رزم و حماسه در برابر خصم زبون و دژخیمان قسم خورده این سرزمین بزرگ است.
امروز و در شرایطی که ۸۲ روز از اقتدار و ایستادگی ملت بزرگ ایران در جنگ تحمیلی رمضان میگذرد، روز ملی مقاومت لرستان؛ یادآوری برای گرامیداشت و پاسداشت رزمندگان سرافراز و شجاع این دیار در ایام جنگ تحمیلی هشت ساله و چراغ راهی، برای استمرار مسیر مقاومت و مقابله با دشمن در کرانه ایام، خواهد بود.
اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و رزمندگان عملیات حاج عمران که به نام لرستان در تاریخ غیرت و حماسه ایران سربلند میدرخشد، بر برگزاری باشکوه این عزیز بزرگ تاکید نموده و از عموم مردم فهیم لرستان، دستگاههای اداری و اجرایی، نهادهای فرهنگی و یکایک دوستداران این سرزمین افلاکی میخواهیم، مساعی خود را برای گرامیداشت هرچه باشکوهتر این روز حماسی برای تقویت ظرفیتهای همهجانبه لرستان عزیز، به کار گیرند.