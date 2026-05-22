رصد، شناسایی و توقیف اموال ۷ نفر از خائنان به وطن در استان ایلام به نفع ملت

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عمران علی محمدی رئیس کل دادگستری استان ایلام از رصد، شناسایی و توقیف اموال و دارایی‌های تعداد ۷ نفر از خائنان به وطن در یکی از شهرستان‌های استان به نفع حقوق عامه خبر داد.

رئیس کل دادگستری استان ایلام گفت: در زمینه اعمال مجازات مصادره اموال موضوع قانون تشدید مجازات جاسوسی و نیز قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی، در پی تشکیل پرونده قضائی برای متهمان مذکور و با انجام بررسی‌های لازم، رعایت تشریفات قانونی و انطباق اقدامات آنان با قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی، با صدور دستور قضائی و در بستر سامانه سهام نسبت به رصد، شناسایی و توقیف اموال متهمان اقدام شده است.

علی محمدی افزود: اموال توقیف شده از متهمین شامل مسکن، خودرو، دارایی‌های بانکی و سایر اموال بوده است.

وی گفت: تعرض به امنیت داخلی و خارجی کشور خط قرمز بوده و با متعرضان به این عرصه در کمترین زمان ممکن و با شدت و قاطعیت و بدون هیچ گونه اغماضی برخورد خواهد شد.