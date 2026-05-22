

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به اطلاع متقاضیان ثبت‌نام و شرکت در آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ برای پذیرش در رشته‌های با آزمون در دوره‌های روزانه، نوبت دوم، روزانه-غیردولتی، مجازی غیرانتفاعی، مشترک، پردیس خودگردان و شهریه‌پرداز، دانشگاه پیام‌نور، مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی و رشته‌های تحصیلی باآزمون دانشگاه آزاد اسلامی می‌رساند، ثبت‌نام برای شرکت در این آزمون از روز یکشنبه به تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۷ منحصراً از طریق تارنمای این سازمان به نشانی www.sanjesh.org آغاز می شود و در روز شنبه ۱۴۰۵/۰۳/۰۲ پایان می‌پذیرد ؛ لذا متقاضیان واجد شرایط می‌توانند در مهلت مقرر برای شرکت در این آزمون ثبت‌نام نمایند.

لازم به توضیح است، زمان برگزاری آزمون، به محض فراهم شدن شرایط برگزاری، متعاقباً از طریق تارنمای این سازمان اطلاع‌رسانی خواهد شد.

الف) تکالیف متقاضیان برای ثبت‌نام در آزمون:‌

۱- دریافت دفترچۀ راهنمای ثبت‌نام

متقاضیان لازم است، برای اطلاع از شرایط عمومی و اختصاصی، ضوابط مربوط به استفاده از سهمیه‌های ایثارگران، مقررات وظیفه عمومی (برای برادران)، مقررات مربوط به ضوابط ثبت‌نام اتباع غیر ایرانی و سایر موارد مورد نیاز، دفترچۀ راهنمای ثبت‌نام در این آزمون را مطالعه و در صورتی که شرایط و ضوابط مندرج در دفترچۀ راهنمای موردِ نظر را دارند، به عنوان متقاضی در این آزمون ثبت‌نام نمایند.

دفترچۀ راهنمای ثبت‌نام هم‌زمان با شروع ثبت‌نام از طریق تارنمای این سازمان در دسترس قرار خواهد گرفت.

۲- آماده کردن مدارک و اطلاعات مورد نیاز برای ثبت‌نام

پس از مطالعۀ دفترچۀ راهنما، لازم است مدارک یا اطلاعات لازمِ مندرج در تقاضانامه ثبت‌نام، از جمله فایل عکس اسکن شده را بر اساس توضیحات مندرج در دفترچه آماده نمایید.

یادآوری ۱: متقاضیانی که سابقۀ تحصیلی کامل گروه آزمایشی مورد نظر خود را ندارند (اعم از دانش‌آموزان و فارغ‌التحصیلان شاخه‌های نظری، فنی و حرفه‌ای و کاردانش در تمام نظام‌های آموزش و پرورش، طُلاب حوزه‌های علمیه، افرادی که دیپلم خود را قبل از خرداد سال ۱۳۸۴ اخذ کرده‌اند، فارغ‌التحصیلان مدارس بین‌الملل و دارندگان گواهینامه معادل دوره متوسطه و پیش‌دانشگاهی و سایر متقاضیان فاقد سابقه تحصیلی یا دارای سابقه تحصیلی ناقص) باید برای ایجاد سابقه تحصیلی برای دروس عمومی و اختصاصی پایه‌های یازدهم و دوازدهم بر اساس برنامۀ اعلامی وزارت آموزش و پرورش و از طریق شرکت در امتحانات نهایی (نظام آموزشی ۳-۳-۶) که آن وزارت هر سال برگزار می‌کند، اقدام کنند.

یادآوری ۲: متقاضیان لازم است در تکمیل اطلاعات حساب کاربری ثبت‌نام؛ دقت کافی داشته باشند. بعد از اتمام مهلت ثبت‌نام و ویرایش، به هیچ‌وجه امکان تغییر اطلاعات اعم از مشخصات فردی، اقامتی یا آزمونی میسر نیست.

یادآوری ۳: توجه داشته باشیدکه در صورت واگذاری ثبت‌نام به متصدی کافی‌نِت و یا هر شخصی غیر از خود شما، شخصاً در قبال مندرجات و مستندات بارگذاری شده مسئول و پاسخ‌گو هستید و عواقب آن به شما برمی‌گردد و از سوی سازمان سنجش هیچ‌گونه اشتباهی در این خصوص، پذیرفته نخواهد شد.

ب) نکاتی درخصوص آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو – معلم در دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت‌دبیر شهید رجائی:

۱- متقاضیان پذیرش در دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی که در بازۀ زمانی (۱۴۰۴/۰۹/۲۵ تا ۱۴۰۴/۱۰/۰۱) موفق به ثبت‌نام در آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو ـ معلم برای پذیرش در دانشگاه‌های مذکور نشدند، در صورت داشتن شرایط و ضوابط اختصاصی مندرج در صفحات ۱۰ تا ۱۸ دفترچۀ راهنمای ثبت‌نام شمارۀ ۱ (قابل مشاهده در تارنمای این سازمان)، می‌توانند با ورود به سامانۀ جامع آزمون سراسری به نشانی https://my.sanjesh.org، نسبت به ثبت‌نام در آزمون اختصاصی دانشجو ـ معلم سال ۱۴۰۵ اقدام نمایند.

یادآوری مهم: افرادی که در زمان ثبت نام فقط متقاضی شرکت در آزمون سراسری هستند در زمان انتخاب رشته، حق انتخاب رشته‌های تحصیلی آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو ـ معلم برای پذیرش در دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی را نخواهند داشت.

۲- متقاضیانی که در بازۀ زمانی (۱۴۰۴/۰۹/۲۵ تا ۱۴۰۴/۱۰/۰۱) در آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو ـ معلم برای پذیرش در دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی ثبت‌نام کرده‌اند و فقط متقاضی این دانشگاه‌ها هستند، نیازی به ثبت‌نام در این مرحله را ندارند. امّا در صورتی که متقاضی رشته‌های تحصیلی آزمون سراسری در سایر دانشگاه‌ها و مؤسسات نیز هستند، لازم است؛ با ورود به سامانۀ جامع آزمون سراسری به نشانی فوق و خرید کارت اعتباری این آزمون، برای ثبت‌نام در آزمون سراسری نیز اقدام کنند. برای این دسته از متقاضیان علاوه‌بر دفترچۀ آزمون گروه آزمایشی مربوط، دفترچۀ سؤالات آزمون اختصاصی دانشجو ـ معلم نیز در اختیار آنها قرار داده خواهد شد. لازم به توضیح است که هر دو آزمون در یک نوبت برگزار می‌شود.

یادآوری مهم: افرادی که در زمان ثبت نام فقط متقاضی شرکت در آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو – معلم هستند در زمان انتخاب رشته، حق انتخاب رشته‌های تحصیلی آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ (سایر دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی) را نخواهند داشت.

۳- متقاضیانی که در بازۀ زمانی (۱۴۰۴/۰۹/۲۵ تا ۱۴۰۴/۱۰/۰۱) در آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو ـ معلم برای پذیرش در دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی ثبت‌نام کرده‌اند، می‌توانند از تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۷ لغایت ۱۴۰۵/۰۳/۰۲ با مراجعه به سامانۀ جامع آزمون سراسری، در صورت نیاز اطلاعات ثبت‌نامی و یا آزمونی خود را ویرایش نمایند.

ج) پرداخت هزینۀ ثبت‌نام:

هزینۀ ثبت‌نام در هر یک از آزمون‌ها (آزمون سراسری و یا آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو - معلم) مبلغ ۴/۰۰۰/۰۰۰ (چهار میلیون) ریال است که متقاضیان پس از تکمیل اطلاعات در سامانه می‌بایست نسبت به پرداخت آن به‌صورت الکترونیکی اقدام نمایند. هر متقاضی جدید پس از تکمیل اطلاعات در سامانه می‌‍‌تواند با توجه به نوع آزمون (سراسری یا اختصاصی پذیرش دانشجو - معلم) و گروه یا گروه‌های آزمایشی، طبق موارد ذیل برای تهیۀ شماره سریال و پرداخت هزینۀ آن بصورت الکترونیکی اقدام نماید.

۱-۳- یک شماره سریال برای شرکت در آزمون سراسری در گروه اصلی (علوم ریاضی‌وفنی یا علوم تجربی یا علوم انسانی).

۲-۳- یک شماره سریال برای شرکت در آزمون سراسری در گروه آزمایشی هنر یا زبان‌های خارجی.

۳-۳- یک شماره سریال برای شرکت در آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو ـ معلم در گروه اصلی (علوم ریاضی‌وفنی یا علوم تجربی یا علوم انسانی).

۴-۳- یک شماره سریال برای شرکت در آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو - معلم در گروه آزمایشی هنر یا زبان¬های خارجی.

تبصره ۱- با توجه به اینکه مقرر شده است در مراحل مختلف فرایند این آزمون، خدماتی از طریق ارسال پیام کوتاه ارائه شود، مبلغ ۲۰۰/۰۰۰ (دویست هزار) ریال به عنوان هزینۀ بهره‌مندی از خدمات پیام کوتاه دریافت می‌شود.

تبصره ۲- اعلام علاقه‌مندی به رشته‌های دانشگاه‌های پیام نور و مؤسسات غیرانتفاعی در مرحله انتخاب‌رشته که متعاقباً اطلاع‌رسانی می‌شود، انجام خواهد شد.

تبصره ۳- متقاضیان پذیرش در رشته‌های صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی نیز می‌توانند با پرداخت مبلغ ۴/۰۰۰/۰۰۰ (چهار میلیون) ریال در این مرحله از پذیرشِ آزمون سراسری ۱۴۰۵، مانند سایر متقاضیان، ثبت‌نام نموده و بدون شرکت در جلسۀ آزمون‌های مذکور، در زمان انتخاب رشتۀ آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ که در موعد مقرر اطلاع‌رسانی خواهد شد، نسبت به انتخاب رشته‌های پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی مندرج در دفترچۀ راهنمای انتخاب رشته (شماره ۲) آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ اقدام کنند.

د) سایر شرایط و ضوابط مهم:

۱- متقاضی می‌تواند علاوه‌بر انتخاب یکی از گروه‌های آزمایشی (علوم ریاضی و فنی یا علوم تجربی یا علوم انسانی) به عنوان گروه آزمایشی اصلی، صرفاً در یکی از گروه‌های آزمایشی هنر و یا زبان‌های خارجی نیز ثبت‌نام نماید. تأکید می‌شود، نمی‌توان به طور هم‌زمان، در گروه‌های آزمایشی اصلی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم انسانی ثبت‌نام نمود.

۲- به دلیل هم‌زمانی نوبت برگزاری آزمون گروه‌های آزمایشی هنر و زبان‌های خارجی، متقاضیان منحصراً مجاز به ثبت‌نام در یکی از گروه‌های آزمایشی هنر و یا زبان‌های خارجی هستند.

۳- متقاضیان استفاده از سهمیۀ بهیاری در گروه آزمایشی علوم تجربی آزمون سراسری، امکان ثبت‌نام در آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو – معلم در گروه آزمایشی علوم تجربی را ندارند.

۴- شرایط و ضوابط ثبت‌نام و شرکت در آزمون سراسری، در دفترچۀ راهنمای ثبت‌نام (شماره ۱) آزمون درج شده است و هرگونه تغییر احتمالی در شرایط و ضوابط ثبت‌نام این آزمون، در دفترچۀ راهنمای انتخاب رشته (شماره ۲) یا به صورت اطلاعیۀ رسمی از طریق تارنمای این سازمان اعلام خواهد شد.

ﻫ) ویرایش اطلاعات ثبت‌نامی:

۱- هر متقاضی در بازه زمانی ثبت‌نام می‌تواند نسبت به اصلاح و یا تکمیل اطلاعات ثبت‌نامی اقدام کند.

۲- این گزینه صرفاً برای کمک به متقاضی در اصلاح و تکمیل اطلاعات است؛ بنابراین باید کاملاً حساب شده و در صورت ضرورت و نیاز مورد استفاده قرار گیرد.

۳- بعضاً مشاهده می‌شود متقاضیان عنوان می‌کنند که در زمان ویرایش، با توجه به واگذاری انجام فرایند ثبت‌نام و یا اعمال تغییرات به دیگران، گروه آزمایشی یا سایر اطلاعات آنها به اشتباه ثبت شده که لازم است متقاضیان گرامی حداکثر دقت لازم را در این باره به عمل آورند.