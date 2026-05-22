به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه این رقابتها و در وزن منهای ۷۴ کیلوگرم نیز امیرسینا بختیاری روز درخشانی را پشت سر گذاشت. او در دیدار نهایی برابر ژائوشانحریف چینی خود در دو راند مغلوب کرد و مدال طلا را از آن خود کرد.

نماینده کشورمان دور قبلی نمایندگان ویتنام ، عربستان سعودی و قزاقستان را شکست داده بود.

رقابت‌های بیست‌وهفتمین قهرمانی آسیا با حضور ۳۳۸ تکواندوکار از ۳۱ کشور از پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت آغاز شده و تا سوم خرداد در پایتخت مغولستان ادامه خواهد داشت.