حضور ایران با وجود تحریم‌ها و شرایط دشوار اقتصادی در نمایشگاه منسوجات خانگی، بیانگر توانمندی و تاب آوری تولید در صنعت نساجی کشور است.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزا‌ی صدا و سیما نمایشگاه بین‌المللی منسوجات خانگی HOMETEX ۲۰۲۶ در شهر استانبول به مدت چهار روز میزبان فعالان صنعت نساجی، تولیدکنندگان، صادرکنندگان و تجار کشور‌های مختلف جهان بود.

این نمایشگاه به عنوان یکی از بزرگ‌ترین و معتبرترین رویداد‌های صنعت منسوجات خانگی در جهان شناخته می‌شود و هر ساله صد‌ها شرکت و برند مطرح بین‌المللی تازه‌ترین محصولات، فناوری‌ها و دستاورد‌های خود را در آن عرضه می‌کنند.

در نمایشگاه HOMETEX انواع محصولات و منسوجات خانگی شامل کالای خواب، ملحفه، پرده، پارچه‌های مبلی، حوله، منسوجات حمام، رومیزی، فرش، کفپوش، پارچه‌های دکوراتیو و محصولات نوین و دانش‌بنیان صنعت نساجی به نمایش گذاشته شد.

حضور شرکت‌های ایرانی در این نمایشگاه در حالی صورت گرفته که صنعت نساجی کشور طی سال‌های اخیر با چالش‌هایی همچون تحریم‌های اقتصادی، محدودیت‌های بانکی، دشواری‌های تأمین مواد اولیه و نوسانات بازار مواجه بوده است؛ با این حال تولیدکنندگان ایرانی تلاش کرده‌اند با حفظ روند تولید، توسعه صادرات و حضور مستمر در بازار‌های جهانی، تاب‌آوری صنعت نساجی کشور را به نمایش گذاشتند.

در همین زمینه علیرضا نوری عضو هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران در گفت‌و‌گو با خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما گفت: امسال ششمین سال حضور متوالی خود را در نمایشگاه HOMETEX تجربه می‌کنیم و این حضور مستمر نشان می‌دهد که صنعت نساجی ایران حتی در شرایط سخت اقتصادی، تحریم و فشار‌های خارجی نیز توانسته مسیر تولید و صادرات را ادامه دهد.

وی افزود: هدف اصلی از حضور در این نمایشگاه، عرضه محصولات ساخت داخل و معرفی توانمندی‌های صنعت نساجی ایران به مشتریان و فعالان اقتصادی کشور‌های مختلف بود.

به گفته وی امروز تولیدکنندگان ایرانی توانسته‌اند محصولاتی با کیفیت بالا، طراحی به‌روز و قیمت رقابتی تولید کنند که قابلیت رقابت با برند‌های خارجی را دارند.

نوری با اشاره به شرایط منطقه و دشواری‌های فعالیت اقتصادی در فضای جنگی و بحران‌های بین‌المللی گفت: حضور شرکت‌های ایرانی در نمایشگاه‌های معتبر جهانی، پیام روشنی از پایداری و تاب‌آوری صنعت کشور است.

وی گفت: تولیدکنندگان ایرانی در شرایطی در این رویداد‌ها حاضر شدند که بسیاری از محدودیت‌های مالی، حمل‌ونقل و نقل‌وانتقال‌های بین‌المللی همچنان وجود دارد، اما فعالان این صنعت تلاش کرده‌اند ارتباط خود را با بازار‌های جهانی حفظ کنند.

عضو هیئت‌مدیره انجمن صنایع نساجی ایران ادامه داد: نمایشگاه استانبول یکی از پربازدیدترین رویداد‌های تخصصی صنعت نساجی در منطقه بود و هر ساله خریداران و تجار زیادی از کشور‌های اروپایی، آسیایی و منطقه خاورمیانه در آن حضور پیدا می‌کنند.

همچنین این موضوع فرصت ارزشمندی برای ایجاد ارتباطات تجاری جدید و توسعه بازار‌های صادراتی فراهم می‌کند.

وی تأکید کرد: شرکت‌های ایرانی در سال‌های اخیر تلاش کرده‌اند همگام با تحولات جهانی صنعت نساجی حرکت کنند و علاوه بر توسعه محصولات پوشاکی، در حوزه طراحی و تولید محصولات جدید مبتنی بر نیاز بازار‌های هدف نیز سرمایه‌گذاری گسترده‌ای انجام دهند.

نوری گفت: واحد‌های تحقیق و توسعه (R&D) شرکت‌های ایرانی با مطالعه بازار کشور‌های همسایه و بررسی ترند‌های روز دنیا، به سمت تولید محصولات دانش‌بنیان و نوآورانه حرکت کرده‌اند و تلاش می‌کنند با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین تولید پارچه و منسوجات، محصولاتی مطابق با استاندارد‌های جهانی ارائه دهند.

وی حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی را یکی از مهم‌ترین مسیر‌های توسعه صادرات غیرنفتی دانست و افزود: استمرار حضور ایران در رویداد‌های جهانی، علاوه بر معرفی ظرفیت‌های تولید داخلی، می‌تواند نقش مهمی در حفظ بازار‌های صادراتی، جذب مشتریان جدید و تقویت جایگاه صنعت نساجی کشور در بازار‌های منطقه‌ای و جهانی داشته باشد.

عضو هیئت‌مدیره انجمن صنایع نساجی ایران در پایان ابراز امیدواری کرد با حمایت بیشتر از تولیدکنندگان و تسهیل حضور شرکت‌های ایرانی در نمایشگاه‌های تخصصی بین‌المللی، مسیر توسعه صادرات و حضور پررنگ‌تر محصولات ایرانی در بازار‌های جهانی بیش از گذشته هموار شود.