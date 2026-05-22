پخش زنده
امروز: -
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز با اشاره به مهار ۷۰ درصد کانونهای پرخطر پشه آئدس در استان، گفت: خطر تب دانگ و بیماریهای نوپدید همچنان جدی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر مهرداد شریفی در نشست شورای سلامت و امنیت غذایی استان که با حضور رضا نجاتی، معاون سیاسی اجتماعی استانداری و سایر مدیران استان در محل استانداری خوزستان برگزار شد، با اشاره به گسترش جهانی پشه آئدس مهاجم، نسبت به پیامدهای مهم این حشره و بیماریهای منتقله از آن هشدار داد.
وی با بیان اینکه پشه آئدس تنها یک تهدید بهداشتی نیست و در صورت غفلت میتواند منشأ مشکلات گستردهتری برای کشورها باشد، افزود: تغییرات اقلیمی و افزایش دمای هوا نقش مهمی در گسترش این پشه و بیماریهای ناشی از آن داشته است؛ بهگونهای که در پنجاه سال گذشته تعداد کشورهای آلوده از ۱۰ کشور به ۱۲۰ کشور رسیده است و اکنون بیش از نیمی از جمعیت جهان در معرض خطر قرار دارند.
دکتر شریفی پیشگیری را مؤثرترین راهکار مقابله با این پشه دانست و ادامه داد: بهسازی محیط، آموزش مردمی و آگاهیبخشی عمومی ستونهای اصلی پیشگیریاند. پشه آئدس عامل بیماریهای تب دانگ، تب زرد، چیکونگونیا و زیکا است که هیچکدام درمان قطعی یا واکسن اختصاصی ندارند.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز بیان داشت: پشه آئدس علاقه ویژهای به محیطهای تاریک و مرطوب، بهویژه لاستیکهای فرسوده، آبهای راکد و نخالههای ساختمانی دارد و تخم این پشه قابلیت زنده ماندن تا یکسالونیم را دارد و با نخستین بارندگی مجدد فعال میشود.
رئیس مرکز بهداشت خوزستان با اشاره به اقدامات جاری دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز تصریح کرد: در حوزه دانشگاه علوم پزشکی اهواز، ۱۱ هزار نقطه پرخطر شناسایی شده که تاکنون ۷۰ درصد آنها اصلاح و رفع خطر شده است.
وی همچنین از اجرای طرح رصد و پایش آئدسهای مهاجم خبر داد و افزود: سازمان پدافند غیرعامل نیز تصویبنامهای برای تعیین وظایف دستگاههای مختلف در پیشگیری و مقابله با آئدس به همه ادارات ابلاغ کرده است.
دکتر شریفی بیماری تب دانگی یا استخوانشکن را یکی از چالشهای مهم آینده دانست و اظهار داشت: برای مقابله مؤثر با این تهدید، همراهی همه دستگاهها و مشارکت مردم الزامی است.