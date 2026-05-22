پخش زنده
امروز: -
ارتش پاکستان اعلام کرد در جریان چند عملیات اطلاعاتی در ایالت خیبرپختونخوا این کشور، ۲۳ تروریست در درگیری با نیروهای امنیتی کشته شدند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد؛ روابط عمومی ارتش پاکستان در بیانیهای اعلام کرد: این عملیاتها طی ۴۸ ساعت گذشته در مناطق «دته خیل»، «اسپین وام» و «بنو» انجام شده است.
در بیانیه ارتش پاکستان آمده است: نیروهای امنیتی در جریان این عملیاتها چندین موقعیت عناصر مسلح را هدف قرار داده و پس از درگیریهای شدید، ۲۳ عضو گروههای مسلح کشته شدند.
ارتش پاکستان همچنین اعلام کرد که در ادامه عملیات پاکسازی، شبکهای از تونلها و پناهگاههای زیرزمینی مورد استفاده شبه نظامیان کشف و منهدم شده و مقادیر قابل توجهی سلاح، مهمات و مواد انفجاری از جمله بمبهای دست ساز نیز ضبط شده است.
در این بیانیه تاکید شده است: عملیاتهای ضدتروریستی با هدف از بین بردن کامل شبکههای تروریستی در سراسر کشور ادامه خواهد داشت.
در همین حال منابع امنیتی پاکستان مدعی هستند گروههای مسلح فعال در مناطق مرزی به ویژه در ایالتهای خیبرپختونخوا و بلوچستان، تحت حمایت بیرونی قرار دارند؛ ادعایی که بارها از سوی اسلامآباد مطرح شده است.