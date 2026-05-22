به گزارش خبرگزاری صداوسیما، آقای عبدالرضا عالی زاده رئیس مرکز ساماندهی ترجمه و نشر علوم انسانی و معارف اسلامی با حضور در استودیوی سلام خبرنگار شبکه خبر به مساله نمایشگاه کتاب و ترجمه کتاب های فارسی به زبان های دیگر و بالعکس پرداختند که این گفتگو به شرح زیر است:

سوال: نمایشگاه امسال اگرچه مجازی است آمار‌هایی که اعلام کردند استقبال تا دیشب خوب بوده است.

عالی زاده: بله تقریبا وقتی همیشه اردیبهشت که می‌شود فصل کتاب است، حالا در حوزه‌های مختلف امسال به دلیل مشکلاتی که وجود داشت امکان برگزاری حضوری نمایشگاه نبود، ولی در عین حال استقبال به طور غیرحضوری واقعا حیرت انگیز است، همکاران محترم در خانه کتاب، معاونت فرهنگی وزارت ارشاد، همه تلاش شان را دارند می‌کنند از قبل از شروع این جنگ تحمیلی سوم همه تلاش‌ها برای این شد که حتی المقدور بشود که فیزیکی و حضوری برگزار شود بهرحال بزرگترین گردهمایی مردمی است به تعبیری بعید می‌دانم واقعه دیگری در کشور وجود داشته باشد که این قدر مراجعه مردمی برای آن وجود داشته باشد بهرحال امسال به هر دلیل امکان برگزاری فیزیکی فراهم نشد مجموعه خانه کتاب، دوستان عزیزم آقای دکتر حیدری و همکاران شان نهایت تلاش شان را دارند می‌کنند آخرین آماری که دارم آمار بسیار خوبی است در این وضعیت اقتصادی، اجتماعی مردم علاقه شان به کتاب هیچ کمتر نشده، چه بسا بیشتر هم شده باشد.

سوال: می‌شود این طور گفت که وقتی نمایشگاه مجازی برگزار می‌شود به نوعی استقبال از نمایشگاه کتاب قدری واقعی‌تر است نسبت به نمایشگاه حضوری، چون بالاخره یکسری داریم از عزیزانی که هر نمایشگاهی که برگزار می‌شود حضور پیدا می‌کنند که آنهم در جای خود ارزشمند است، چه نمایشگاه کتاب و چه هر نمایشگاه دیگری، اما وقتی مجازی می‌شود و آمار‌ها بیان می‌شود همین می‌شود که شما بیان کردید که استقبال از کتاب علیرغم شرایط به ویژه موضوع اقتصادی و قیمت کتاب و قیمت کاغذ علیرغم این که بالا رفته ولی می‌بینیم که استقبال خوبی صورت گرفته است.

عالی زاده: من فکر می‌کنم علایق این طور است که این قیمت‌های بالا را بعضی از کارشناسان می‌گویند من زیاد موافق نیستم بهرحال زحمت عمری برای آن نویسنده است، عمری برای آن انتشارات است الان می‌دانید که هم نویسنده‌ها، مترجم‌ها، انتشاراتی‌ها همه در وضعیت اقتصادی مناسبی نیستند ولی بهرحال دارند تلاش شان را می‌کنند، مردم هم قدر این تلاش را می‌دانند و علاقمندانه پیگیری می‌کنند. حالا در کنار برگزاری غیرحضوری مجموعه خانه کتاب، باغ کتاب تهران هم دارد یک تلاش‌هایی انجام می‌دهد که آن حضوری است.

سوال: اردیبهشت کتاب ؟

عالی زاده: بله، اردیبهشت کتاب هم به نظرم واقعه خوبی است آنجا هم مردم استقبال خوبی کردند و می‌کنند آنجا بخش بین المللی دارد که انتشارات بین المللی مثل مرکز ما آنجا فعال هستند بهرحال حوزه‌های مختلف همین الان که ما با هم صحبت می‌کنیم برای این که کتاب‌ها به دست یک کودک در یک روستا برسد جماعتی در نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور دارند زحمت می‌کشند از یک روستایی که اصلا ممکن است که امکان ایجاد کتابخانه هم نباشد با کتابخانه‌های سیار دارند کتاب را دست مردم می‌رسانند. تا سطح ملی که عرض کردم، تا سطح بین المللی که سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی یکی از ماموریت هایش نشر و توسعه ترجمه زین سو است یعنی کتاب‌هایی که به هر دلیل به زبان فارسی – عربی تولید شدند ولی قابلیت ترجمه به زبان‌های دیگر را دارند در دستور کار ترجمه در کشور‌های مختلف قرار می‌گیرند.

سوال: در مجموعه تحت مدیریت جنابعالی چه اقداماتی در موضوع کتاب انجام می‌شود؟ به ویژه در بخش ترجمه در عنوان مسئولیتی شما، این کتاب‌ها را بر چه اساسی با چه شاخص‌هایی انتخاب می‌کنید و می‌رود برای ترجمه؟

عالی زاده: اول عرض کنم که این نهاد مرکز ساماندهی که از سال ۸۶ با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی شکل گرفته و ریاست هیات رئیسه آن بعهده رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی است ابزار کارش و عقد قراردادش برای ترجمه کتاب در کشور‌های مختلف رایزن‌های فرهنگی هستند مستحضرید که در چند ده کشور رایزن‌های فرهنگی فعالیت‌های مختلفی انجام می‌دهند یکی از آن فعالیت‌ها بخش ترجمه و نشر است. معمولا از مجموعه کتبی که در کشور تولید میشود طی یک فرآیندی در شورای کتاب مرکز این‌ها ارزیابی می‌شود اولویت بندی می‌شود پیشنهاداتی از کشور‌های مقصد می‌رسد یعنی الان که ما با هم صحبت می‌کنیم ممکن است ما شناخت دقیقی از این که مثلا در تایلند مردم چطور کتاب‌های معارفی را علاقمند هستند مطالعه کنند؟ در زمینه مثلا شعر، در زمینه رمان، در زمینه بحث کودک که جزو اولویت‌های محتوایی مرکز است در کشور‌های مختلف رایزن‌ها محیط شناسی می‌کنند مطالعاتی را انجام میدهند پیشنهاداتی را به تهران می‌فرستند، سالانه من فکر می‌کنم حدود متوسط ۸۰ عنوان کتاب به حدود ۲۰ زبان ترجمه می‌شود، این برای کسانی که ارتباط کمتری با این حوزه دارند یعنی بحث نهاد کتابخانه‌ها، خانه کتاب و این‌ها که عرض کردم مردم بیشتر با این‌ها درگیر هستند. سالانه حدود ۲۰ عنوان کتاب تالیف می‌شود به زبان مقصد یعنی گاهی فعالیت‌هایی در خود کشور‌ها اتفاق می‌افتد که این‌ها بدیل فارسی ندارد که رایزن فعالیت ترجمه را انجام بدهد بلکه همان جا نشست‌هایی که برگزار شده قابلیت مستندسازی در قالب کتاب را دارد. رایزن‌ها درکشور‌های مختلف این را بعنوان اولویت کاری شان قرار می‌دهند اصلا تالیف کتاب به آن زبان صورت می‌گیرد.

سوال: خیلی سخت و تخصصی‌تر هم می‌شود چه این بخشی که اشاره کردید که نمونه فارسی ندارد و چه آن ترجمه‌ها که ... حالا بعضی از زبان‌ها هست که تعداد مترجم در آن زبان‌ها زیاد باشد ولی ۲۰ تا ۲۵ زبانی که اشاره می‌کنید خیلی هم تخصصی می‌شود و هم شاید افراد متخصص در آن زبان را کم داشته باشیم.

عالی زاده: به این نکته توجه بدهم که فرآیند ترجمه در کشور مقصد اتفاق می‌افتد یعنی ناشر محلی سرمایه گذاری می‌کند و مترجم همان محل کار ترجمه را انجام می‌دهد.

سوال: آن هم باز یک اطمینانی نیاز است که اشاره کردید رایزن فرهنگی ما این مدیریت کار را انجام می‌دهد که حق مطلب ادا شود درست ترجمه صورت بگیرد.

عالی زاده: بله همین طور است همین طور که این جا مشکلات اقتصادی ما می‌گوییم که هست، همه جای دنیا کمابیش هست، آن ناشری که دارد سرمایه گذاری می‌کند روی کتابی که مثلا از فارسی قرار است به زبان مثلا ژاپنی ترجمه شود آن ناشر باید یک تضمینی برای برگشت سرمایه اش داشته باشد این نشان می‌دهد که مجموعه این کتاب‌هایی که ترجمه می‌شود بازار دارد یک موقع است که ما کار دولتی انجام می‌دهیم و فکر می‌کنیم مثلا برای آن باید منابعی در اختیارمان بگذارند ما برویم این منابع را مدیریت و خرج کنیم، مدیریت خرج؛ اما در مورد این فعل این طور نیست، در واقع ما مشارکت می‌کنیم با ناشر خارجی و در سال به نظر من عملکرد قابل قبولی است، عملکرد قابل توجهی است.

سوال: بیشتر چه نوع کتاب‌هایی ترجمه می‌شوند در چه حوزه‌هایی؟

عالی زاده: مرکز ما که در دو حوزه تخصصی فعالیت می‌کند حوزه معارف اسلامی که یک بخشی از کار است و حوزه علوم انسانی، حوزه علوم انسانی حوزه موسع تری است یعنی به نوعی آن کتاب و قصه و رمان و شعر و کتاب‌های کودک و همه این‌ها که عرض کردم خدمت شما، در این حوزه قرار می‌گیرد بنابراین فعالیت گسترده‌ای است، بازار خیلی خوبی دارد.

سوال: علوم انسانی – اسلامی را هم در این کتاب‌ها باید ببینیم درست است؟

عالی زاده: بله

سوال: ترکیب هر دوی این‌ها با هم

عالی زاده: یکی دو تا مثال اگر بزنم جذاب باشد، مثلا کتاب قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب به بیش از ۲۰ زبان تاکنون ترجمه شده، این نشان دهنده این است که یک محتوای باارزشی وجود دارد هواخواه دارد در کشور‌های مختلف؛ خیلی مورد توجه است.

سوال: کتاب کشور‌ها بیشتر مخاطبین هستند؟ کجا‌ها خیلی بیشتر طرفدار توانستید جذب کنید در قالب‌های مختلف چه علوم انسانی و چه علوم اسلامی؟

عالی زاده: امر امر بسیار تخصصی است یعنی ما از تهران نمی‌توانیم تصمیم بگیریم که مثلا در اندونزی چه کتابی الان می‌تواند اولویت باشد برای ترجمه، در یک فرآیند رفت و برگشت رایزنی که از بازار کتاب آنجا اطلاع دارد از علایق مردم اطلاع دارد با ناشران آن جا ارتباط دارد با مترجمین آنجا ارتباط دارد بالاخره در این کسب و کار آنجا فعال است، معمولا در یک فرآیند رفت و برگشتی پیشنهاداتش را به تهران ارسال می‌کند شورای کتاب ما بررسی می‌کند و بعد اقدام لازم برای ترجمه انجام می‌گیرد.

سوال: با همین نگاهی که شما توضیح دادید بخواهیم بررسی کنیم که چه اتفاقاتی افتاده و چه کتاب‌هایی ترجمه شده یا مخاطب پیدا کرده، حالا یک نمونه را مثال زدید در حوزه کودک و نوجوان بود قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب از مرحوم آذری یزدی که جزو توصیه‌های رهبر شهید هم بود این کتاب برای بچه‌ها، در سایر حوزه‌ها و سایر نمونه‌ها اگر بفرمایید که کدام کتاب‌ها یا در کدام کشور‌ها مخاطب پیدا کردید؟

عالی زاده: اجازه بدهید یک مقدمه‌ای هم خوب بود من عرض می‌کردم برای این امر ترجمه سیاست گذاری ایجاد یک قرارگاه برای عملیات یکپارچه ترجمه و شکل گیری مرکز اصلا بر مبنای فرمایشات رهبری شهیدمان است، ایشان در یک زمانی فرموده بودند که قبل از سال ۸۶ که ما در زمینه معارف اسلامی و علوم انسانی حرف برای دنیا داریم و این سد ترجمه از آن سو به این سو شکسته شود یک اولویتی برای ترجمه زین سو قرار داده شود. در نهضت ترجمه این سو سه محور اصلی بعنوان محور‌های محتوایی همواره وجود داشته یک بحث شناخت ایران یعنی معرفی ایران وظرفیت هایش به کشور‌های جهان، دوم در حوزه معارف اسلامی بحث دین، اسلام، سوم بحث تشیع و دو حوزه محتوایی بسیار مهم دیگر که اولویت‌های سال ۴۰۵ مرکز است، یکی موضوع دفاع مقدس و مقاومت است و یکی موضوع کودک، نوجوان، زن، خانواده، سبک زندگی، در این حوزه‌ها، حالا من از همین فرصت هم استفاده می‌کنم بالاخره برنامه‌های اینچنینی را کسانی که در کسب و کار ترجمه و نشر هستند می‌بینند، تمامی کتاب‌هایی که در حوزه‌هایی که عرض کردم خدمت شما منتشر می‌شود در کشور، این‌ها قابلیت قرارگرفتن در اولویت ترجمه را دارد، یعنی با یک جستجوی ساده می‌توانند فعالیت‌های مرکز را جست‌و‌جو کنند و پیشنهادات شان را برای ترجمه انتشارات‌های مختلف ارائه بدهند.

سوال: نکته پایانی و جمع بندی بفرمایید:

عالی زاده: همین الان که ما با هم صحبت می‌کنیم و احساس امنیت خوبی در کشور برقرار است، خیابان‌ها شلوغ است الان شما تشریف ببرید باغ کتاب نمی‌توانید جای پارک پیدا کنید، کشور‌های اطراف ما تقریبا نمایشگاههایشان را به حالت تعلیق در آوردند آنجا‌هایی که فکر می‌کردند یک روزی شما باید ماه‌ها قبل رزرو می‌کردید که بتوانید بروید آنجا مثلا محلی برای خوشگذرانی باشد یا برای گذشتن تعطیلات باشد الان در شرایط اضطراب هستند یکی از چیز‌هایی که باعث می‌شود آرامش در جامعه حکمفرما باشد توجه رسانه ملی به همین موضوعات است من فکر می‌کنم خیلی جای بحث دارد.