پخش زنده
امروز: -
اسماعیل سقاباصفهانی در سفر به اصفهان با بر ضرورت صرفهجویی مردم برای عبور از شرایط موجود کشور، حمایت از بازسازی صنایع و تقویت وحدت و همدلی ملی تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون رییس جمهور با تاکید بر اینکه تصمیمسازی در حوزه انرژی باید همزمان با حمایت از تولید و صنایع آسیبدیده پیش برود، گفت: عبور از وضعیت فعلی کشور بدون همراهی مردم در صرفهجویی امکانپذیر نیست.
رئیس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی با بیان اینکه مردم باید در مصرف صرفهجویی کنند، افزود این اقدام هم در کوتاهمدت به ثبات شرایط کمک میکند و هم در بلندمدت زمینه برنامهریزی بهتر برای بخشهای مختلف اقتصادی را فراهم میسازد.
سقاباصفهانی همچنین با اشاره به اینکه هر ایرانیِ دارای وسیله نقلیه میتواند دستکم یک لیتر صرفهجویی کند، این اقدام را قابل سنجش و اثرگذار دانست و گفت مجموع این صرفهجوییهای کوچک، در سطح ملی به نتیجهای بزرگ منجر میشود.
وی در ادامه سفر خود با حضور در جمع خانوادههای شهیدان علی براتی و جواد و احسان شبیهی از شهدای کارگری جنگ تحمیلی سوم، با آنان دیدار و از مقام این شهدا تجلیل کرد.
همچنین معاون رئیسجمهور در تجمعات مردمی میدان شهید علیخانی، با اشاره به سالروز شهادت دکتر رئیسی، او را مصداق مسئولی دانست که در کنار مردم، برای خدمت صادقانه و بیوقفه تلاش میکرد.