به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، کارشناس اداره کل هواشناسی استان از افزایش دمای هوا طی روزهای آینده خبر داد و گفت: پیش بینی میکنیم روز دوشنبه دمای هوا در برخی مناطق استان به حدود ۴۰ درجه سانتیگراد برسد.
سعید اسماعیلی افزود: امروز حداکثر دمای هوای شهر قم ۳۳ درجه؛ فردا ۳۴ درجه، روز یکشنبه ۳۵ درجه و روز دوشنبه ۳۷ درجه سانتیگراد است.
وی در خصوص وضعیت جوی گفت: امروز آسمان صاف تا قسمتی ابری در برخی ساعات همراه با وزش باد نسبتا شدید تا شدید و در برخی مناطق گرد و خاک خواهد بود.
کارشناس هواشناسی افزود: فردا نیز شرایط جوی پایدار خواهد بود و شاهد آسمان صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد خواهیم بود.