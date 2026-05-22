مسئول بازرسی و ارزشیابی ستاد عملیات حج تمتع ۱۴۰۵ گفت: بازرسی و ارزشیابی در حج امسال سه مأموریت اصلی را دنبال میکند که هر یک نقش مهمی در ارتقای کیفیت خدمات به زائران دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما،؛ آقای سیدهادی جلالی با اشاره به نخستین مأموریت این حوزه اظهار کرد: بازرسی مبتنی بر نظارت بر قراردادها از جمله وظایف اصلی بازرسی است تا تمامی خدمات پیشبینی شده برای زائران، مطابق تعهدات و استانداردهای تعیین شده انجام شود.
مسئول بازرسی و ارزشیابی ستاد عملیات حج تمتع افزود: بخش دیگری از فعالیتها مربوط به بازرسی میدانی از روند خدماترسانی است که بهصورت مستمر انجام میشود.
در این چارچوب، تیمهای بازرسی با حضور در هتلها، آشپزخانههای مرکزی، فرودگاهها، ایستگاههای قطار، مجموعههای اقامتی و سایر بخشهای اجرایی، روند خدمترسانی به زائران را بهصورت مستقیم ارزیابی و رصد میکنند.
وی با اشاره به اجرای طرح «همیاران بازرسی» گفت: امسال حدود ۱۲۰۰ نفر از زائران در قالب همیار بازرسی انتخاب شدهاند که از هر کاروان تعدادی از افراد واجد شرایط به این مجموعه معرفی شدهاند. در انتخاب این افراد، شاخصهایی همچون سطح تحصیلات، توانمندی، دقت عمل و میانگین سنی مناسب مورد توجه قرار گرفته است.
او تأکید کرد: همیاران بازرسی در واقع بازوی نظارتی حج و زیارت محسوب میشوند.
وی همچنین یکی دیگر از محورهای فعالیت این حوزه را اجرای نظرسنجیهای مستمر از زائران دانست و گفت: بخشی از ارزیابیها از طریق دریافت دیدگاهها و نظرات زائران در بسترهای ارتباطی و کانالهای اطلاعرسانی انجام میشود تا بازخوردهای زائران بهصورت مستقیم در روند تصمیمگیریها و اصلاح فرایندها مورد استفاده قرار گیرد.
مسئول بازرسی و ارزشیابی حج تمتع در ادامه با اشاره به موضوع ارزشیابی عوامل اجرایی گفت: ارزشیابی عملکرد عوامل کاروانها، مجموعهها و نیروهای ستادی نیز در قالب یک فرایند مشخص و نظاممند دنبال میشود و این فرایند در سامانه «سامفا» انجام میگیرد.
وی افزود: در این بخش، زائران نیز نقش مؤثری در ارزیابیها خواهند داشت؛ بهگونهای که ۷۲ ساعت پس از بازگشت حجاج به کشور، پیامکی برای آنان ارسال میشود تا با ورود به سامانه مربوطه، نظرات و ارزیابی خود از خدمات دریافتشده را ثبت کنند.