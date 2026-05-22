تا روز یکشنبه وزش باد در شهرهای آبادان و خرمشهر باعث برخاستن گرد و خاک محلی و موقتی خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: براساس آخرین نقشههای پیش یابی هواشناسی تا روز یکشنبه سرعت وزش بادها در مناطق غربی، جنوبی و مرکزی بصورت متوسط گاهی همراه با تند باد لحظهای خواهد بود و احتمال برخاستن گردوخاک محلی و موقتی در این مناطق وجود دارد.
محمد سبزه زاری افزود: طی امروز کاهش ۳ تا ۴ درجهای دما در سطح استان پیش بینی میشود و سپس تا روز یکشنبه روند افزایش محسوس دما مورد انتظار است. شمال خلیج فارس تا روز یکشنبه مواج خواهد بود.