تا روز یکشنبه وزش باد در شهر‌های آبادان و خرمشهر باعث برخاستن گرد و خاک محلی و موقتی خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: براساس آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی تا روز یکشنبه سرعت وزش باد‌ها در مناطق غربی، جنوبی و مرکزی بصورت متوسط گاهی همراه با تند باد لحظه‌ای خواهد بود و احتمال برخاستن گردوخاک محلی و موقتی در این مناطق وجود دارد.

محمد سبزه زاری افزود: طی امروز کاهش ۳ تا ۴ درجه‌ای دما در سطح استان پیش بینی می‌شود و سپس تا روز یکشنبه روند افزایش محسوس دما مورد انتظار است. شمال خلیج فارس تا روز یکشنبه مواج خواهد بود.