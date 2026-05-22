امروز: -
رئیس پلیس راه مازندران از اجرای محدودیتهای ترافیکی و یکطرفه شدن محورهای کندوان و هراز برای تخلیه بار ترافیکی خروجی استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، سرهنگ هادی عبادی رئیس پلیس راه مازندران در تشریح آخرین وضعیت راههای استان گفت: در حال حاضر ترافیک در محورهای خروجی استان نیمهسنگین، اما روان گزارش شده است، با این حال برای مدیریت حجم خودروها، محدودیتهای ترافیکی ویژهای اعمال خواهد شد.
وی درباره جزئیات محدودیت در محور کندوان گفت: احتمالاً از ساعت ۱۴ امروز، مسیر جنوب به شمال (به سمت مازندران) مسدود خواهد شد تا مقدمات یکطرفه شدن جاده فراهم گردد.
سرهنگ عبادی ادامه داد: حدود ساعت ۱۷ نیز از محدوده پل زنگوله و ساعت ۱۸ از مرزنآباد به سمت تهران (جنوب)، مسیر بهصورت یکطرفه در اختیار رانندگان قرار میگیرد.
رئیس پلیس راه استان همچنین به وضعیت محور هراز اشاره کرد و افزود: اجرای یکطرفه مقطعی در این محور از صبح امروز آغاز شده است و علاوه بر محورهای اصلی، جادههای بزرگراهی، فرعی و روستایی استان نیز دارای بار ترافیکی پرحجم هستند.
سرهنگ عبادی در پایان وضعیت جوی جادهها را ابری همراه با آفتاب اعلام کرد و از رانندگان خواست با احتیاط کامل و رعایت فاصله طولی رانندگی کنند.