فرمانده انتظامی پیشوا از دستگیری ۲۱ خردهفروش مواد مخدر توسط مأموران کلانتری ۱۱ مرکزی پیشوا در طی ماه جاری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ کارآگاه سید اکبر عربی اظهار داشت: کلانتری ۱۱ پیشوا طی ماه جاری ۱۱ خرده فروش مواد مخدر را دستگیر کرده است.
رئیس پلیس پیشوا اضافه کرد: متهمان دستگیر شده در تحقیقات پلیسی به فعالیت در زمینه توزیع و خردهفروشی مواد مخدر در سطح حوزه استحفاظی اعتراف کردند.
وی افزود: مقدار مواد مخدر کشف شده از این متهمان، ۲ کیلو و ۵۰۰ گرم انواع مواد صنعتی شیشه، هروئین و مواد مخدر سنتی بوده است. پرونده متهمان تکمیل و با صدور قرار قانونی مناسب، جهت تحمل کیفر روانه زندان شد.