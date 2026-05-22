خانه فرهنگ ایران در شهر پیشاور پاکستان میزبان «شب شعر به یاد شهید امت آیتالله سید علی خامنهای» بود؛ مراسمی که با حضور علاقهمندان به ادبیات و فرهنگ برگزار شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلامآباد؛ این مراسم با هدف گرامیداشت یاد و اندیشههای رهبر شهید امت و تبیین ابعاد فکری، فرهنگی و معنوی شخصیت ایشان برگزار شد و شماری از چهرههای ادبی، فعالان فرهنگی، نویسندگان و دانشگاهیان پاکستانی در آن حضور داشتند.
سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در پیشاور در این مراسم با اشاره به نقش فرهنگ و ادبیات در زنده نگه داشتن آرمانهای امت اسلامی، بر ضرورت تداوم فعالیتهای فکری و فرهنگی برای انتقال ارزشهای مقاومت، وحدت و بیداری اسلامی به نسل جوان تاکید کرد.
وی اظهار داشت: دشمنان تصور میکردند با شهادت رهبر انقلاب اسلامی، نظام اسلامی در ایران تضعیف خواهد شد، اما خون شهیدان موجب انسجام بیشتر ملت ایران و امت اسلامی شد و ملت ایران با تکیه بر ایمان و رهبری، در برابر فشارها و تهدیدها ایستادگی خواهد کرد.
سرکنسول ایران در پیشاور همچنین با اشاره به علاقه رهبر شهید به اشعار علامه اقبال لاهوری گفت: ایشان در دوران جوانی با لقبهای «نسیم» و «امین» شعر میسرودند و در بزنگاههای مهم سیاسی و اجتماعی نیز از اشعار عرفانی و حماسی در سخنرانیهای خود بهره میبردند.
در بخشهای مختلف این محفل، شاعران و ادیبان پاکستانی اشعاری در وصف شخصیت، اندیشه، مقاومت، وحدت اسلامی و جایگاه فکری «شهید امت» قرائت کرده و بر نقش رهبران فکری و فرهنگی در بیداری امت اسلامی تاکید شد.
همچنین در این مراسم از دو اثر فرهنگی و ادبی رونمایی شد. کتاب «رهبر شهید آیتالله العظمی سید علی خامنهای» نوشته ساجد توقیر کهرل، فعال دانشجویی سازمان امامیه، یکی از آثار رونمایی شده بود که به بررسی ابعاد شخصیتی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی رهبر شهید میپردازد.
اثر دوم با عنوان «حصار عشق» نوشته تابنده فرخ، سفرنامهای معنوی از سفر نویسنده به جمهوری اسلامی ایران و زیارت بارگاه مطهر حضرت امام رضا (ع) در مشهد مقدس است که تجربههای روحی و مشاهدات فرهنگی نویسنده را روایت میکند.