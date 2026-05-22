نحوه برگزاری امتحانات دانش آموزان چهارمحال و بختیاری اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، با توجه به بررسیهای تکمیلی و جمع بندی نظرات والدین و دانش آموزان ، مقرر شد: ارزشیابی پیشرفت تحصیلی نوبت دوم در مقاطع دوره اول متوسطه و همچنین دروس غیرنهایی دوره دوم متوسطه برای دانشآموزان مدارس روزانه، بزرگسالان، آموزش از راه دور، ایثارگران و داوطلبان آزاد در شاخههای نظری، فنیوحرفهای و کاردانش از روز شنبه ۹ خرداد به صورت غیرحضوری برگزار شود.
امتحانات نهایی پایههای یازدهم و دوازدهم حداقل دو هفته پس از عادی شدن شرایط جنگی برگزار میشود:زمانبندی دقیق این آزمونها متعاقباً اعلام خواهد شد.
جزئیات و نحوه برگزاری امتحانات غیرحضوری متعاقباً از طریق مراجع رسمی اطلاعرسانی اعلام خواهد شد.