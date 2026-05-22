معاون عمرانی استاندار کرمانشاه گفت: تسهیلات بانکی نقش مهمی در به سرانجام رسیدن پروژه‌های نهضت ملی مسکن دارند و خوشبختانه اغلب بانک‌های استان در زمینه پرداخت این تسهیلات عملکرد قابل قبولی داشته اند و مدیریت ارشد استان قدردان تلاش ها و اهتمام ویژه آن‌ها است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، طهماسب نجفی در نشست شورای مسکن استان که با حضور مدیرکل دفتر فنی استانداری و مدیران دستگاه‌های عضو برگزار شد؛ عنوان کرد: موضوع تامین مسکن ارزان برای شهروندان در قالب طرح نهضت ملی مسکن یکی از اولویت های اصلی دولت است که با جدیت تمام در استان کرمانشاه نیز دنبال می‌شود.

وی افزود: مدیریت ارشد استان هر هفته‌، آخرین وضعیت پروژه های نهضت ملی مسکن را به صورت میدانی مورد پایش منظم و مستمر قرار می دهد و مشکلات و موانع موجود را با حضور پیمانکاران پروژه ها مورد بررسی قرار می دهد.

معاون عمرانی استاندار خاطرنشان کرد: علی رغم اتفاقاتی مانند جنگ رمضان و افزایش تحریم های دشمن، خوشبختانه اغلب پروژه های نهضت ملی مسکن در کرمانشاه با شتاب مناسبی در حال اجراست و تعدادی از این پروژه‌ها در مراحل نهایی قرار دارند.

وی درخصوص تامین مصالح مورد نیاز برخی پروژه های نهضت ملی مسکن گفت: متاسفانه به دلیل آسیب دیدن بخشی از کارخانه های پتروشیمی در سطح کشور در جنگ رمضان و کمبود مواد اولیه، تامین برخی مصالح مورد نیاز صنعت ساختمان مانند فوم با دشواری‌هایی مواجه شده است که تلاش می‌کنیم با کمک سازمان صمت این مشکلات را مرتفع کنیم تا این واحدها هر چه سریع‌تر تکمیل و در اختیار شهروندان عزیز قرار بگیرند.

مهندس نجفی به موضوع برخورد با افزایش غیرمنصفانه اجاره مسکن توسط افراد سودجو اشاره کرد و گفت: معمولا از اوایل تابستان فصل نقل و انتقالات و اجاره منزل آغاز می شود و تلاش می کنیم با کمک دستگاه‌های نظارتی بر روند فعالیت بنگاه املاک و سایت هایی مانند دیوار، نظارت ویژه ای انجام بگیرد و از سوء استفاده افراد سودجو برای ایجاد التهاب در بازار جلوگیری شود.

وی ادامه داد: در کنار این نظارت‌ها، موضوع اعطای تسهیلات ودیعه مسکن به مستاجران هم به عنوان یک اولویت در دستورکار قرار دارد. در این نشست موضوع افزایش قیمت اجاره واحدهای مسکونی و خدماتی سال ۱۴۰۵ مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت.

در این نشست گزارش دستگاه های خدمات رسان درخصوص آخرین وضعیت پروژه های شهید نوروزی، شهید ادبیان و گزارش پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن به متقاضیان توسط بانک های عامل ارائه شد. بررسی موضوع تامین مصالح پروزه های نهضت ملی مسکن توسط اداره کل صنعت معدن و تجارت از دیگر دستورکارهای این نشست بود.

دستور کارهای بعدی این نشست به موضوع بررسی تعدیل و واگذاری آماده سازی شرکت های نهضت ملی مسکن (بازدید شرکت آرشا) و رائه گزارش نهضت ملی مسکن توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اختصاص داشت.