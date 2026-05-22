مدیر کل مدیریت بحران استان: در جنگ تحمیلی سوم به بیش از ۱۶ هزار و ۶۰۰ واحد مسکونی و تجاری در استان خسارت وارد شد که تاکنون تعمیرات جزئی بیش از ۷ هزار و ۲۰۰ واحد انجام شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ منصور شیشه فروش گفت: بر اساس آخرین ارزیابی‌های انجام شده توسط تیم‌های فنی شهرداری اصفهان و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در اثر حملات رژیم صهیونیستی در جنگ تحمیلی سوم، به ۱۶ هزار و ۶۵۸ واحد مسکونی و تجاری در ۳۱ شهر و ۱۲ روستای استان خسارت وارد شده است.

وی افزود: از این تعداد، ۱۰۰ واحد مسکونی نیاز به احداث مجدد دارد، هزار و ۵۸۸ واحد نیازمند تعمیرات کلی است و مابقی واحد‌ها دچار خسارات جزئی شده‌اند.

شیشه فروش ادامه داد: از مجموع خسارات گزارش شده، ۱۰ هزار و ۸۲۲ واحد مسکونی و تجاری در شهر اصفهان و ۵ هزار و ۸۳۶ واحد در سایر شهر‌های استان قرار دارد که توسط تیم‌های فنی و کارشناسی ارزیابی شده است.

مدیر کل مدیریت بحران استان گفت: با اقدام شهرداری اصفهان، بنیاد مسکن و همکاری بیش از ۲۰۰ گروه جهادی و خیران، تعمیرات جزئی ساختمان‌های آسیب‌دیده شامل نصب شیشه، پنجره، درب، کناف و تعمیر دیوار تاکنون در ۷ هزار و ۲۹۲ واحد مسکونی در سطح استان انجام شده است.

وی افزود: از این تعداد، در شهر اصفهان توسط شهرداری و با همکاری گروه‌های جهادی و خیرین تعمیرات جزئی ۵ هزار و ۶۶۰ واحد مسکونی انجام شده و در ۳۰ شهر و ۱۲ روستای استان نیز بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با همکاری گروه‌های جهادی خسارات هزار و ۶۳۲ واحد مسکونی و تجاری را با هماهنگی مالکان تعیین تکلیف و پرداخت کرده است.