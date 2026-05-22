پخش زنده
امروز: -
مدیرکل پیشگیری ستاد مبارزه با موادمخدر گفت: در سیستم مدیریت ستاد، ما به این نتیجه رسیدهایم که اکنون عصر حکمرانی دانشبنیانها است. در حوزه پیشگیری، باید از ظرفیتهای دانشبنیان استفاده کنیم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، دکتر زهرا عابدینی؛ با تأکید بر لزوم تغییر رویکرد از روشهای سنتی به سمت رویکردهای فناورانه، گفت: هدف ما این است که از طریق فناوری به تابآوری اجتماعی در میان گروههای مختلف جامعه دست یابیم.
وی افزود: برای رسیدن به این هدف به ایدهپردازیهای خلاقانه و نوآورانه نیاز داریم تا بتوانیم به سرعت به گروههای هدف دسترسی پیدا کنیم، اثرگذاری بیشتری نسبت به برنامههای سنتی داشته باشیم و هزینهها را کاهش دهیم. همچنین، تقویت نظام پایش و ارزیابی در حوزه برنامههای پیشگیری نیز از اهمیت بالایی برخوردار است.
عابدینی ادامه داد: در سیستم مدیریت ستاد، ما به این نتیجه رسیدهایم که اکنون عصر حکمرانی دانشبنیانها است. در حوزه پیشگیری، باید از ظرفیتهای دانشبنیان استفاده کنیم و رفتارهای پرخطر در بین دانشآموزان و دانشجویان را شناسایی کنیم.
مدیرکل پیشگیری ستاد مبارزه با موادمخدر همچنین تولید محتوا را از دیگر برنامههای مهم در حوزه پیشگیری از اعتیاد دانست و گفت: روشهای سنتی تولید محتوا به ویژه برای نسلهای Z و آلفا دیگر پاسخگو نیست. ما باید آموزشها را به صورت غیرمستقیم برای گروه سنی دو سال تا جوانان و خانوادهها ارائه دهیم. محتوای ما باید نوآورانه باشد و از ابزارهایی مانند آموزشهای خلاقانه، واقعیت مجازی و رسانههای دیجیتال بهره ببرد.
وی خاطرنشان کرد: “ما در حال همکاری با آموزش و پرورش هستیم و میتوانیم به بخش زیادی از جامعه دانشآموزی از طریق اپلیکیشن شاد دسترسی پیدا کنیم. تولید محتوا باید به گونهای باشد که دانشآموزان با آن ارتباط برقرار کنند.”
عابدینی همچنین بر استفاده از الگوهای هوش مصنوعی برای مشاوره هوشمند تأکید کرد و گفت: هدف ما افزایش اثرگذاری مداخلات پیشگیری با بهرهگیری از ظرفیتهای دانشبنیان و هوش مصنوعی است و از ایدههای نوین در این زمینه استقبال میکنیم.
دکتر سلیمان عباسی، مدیرکل درمان ستاد مبارزه با موادمخدر، نیز در ادامه جلسه بیان کرد: در ابتدا باید پیچیدگیهای کار را در فرآیند درمان در نظر بگیریم.
وی افزود: تشخیص انواع مواد مخدر، روانگردان و محرک در مراحل غربالگری و سمزدایی معتادان بسیار حیاتی است. اگر بتوانیم در مرحله غربالگری میزان مواد مخدر یک فرد را بسنجیم، بار مالی زیادی که بر دوش ستاد است کاهش مییابد. همچنین در مرحله سمزدایی نیز نیاز به تشخیص دقیق داریم تا بدانیم چه مقدار از مواد مخدر از بدن فرد خارج شده است.
عباسی تأکید کرد: در بحث درمان، اولویت ما این است که روند درمان معتادان به سمت دارو نرود. ما به دنبال استفاده از تکنولوژی، فناوری و هوش مصنوعی هستیم تا جلوی قاچاق داروهای اعتیاد نیز گرفته شود.
مدیرکل درمان ستاد مبارزه با موادمخدر یادآور شد: اگر نیاز به دارو باشد، باید از داروهایی استفاده کنیم که ایمن باشند و رفتارهای پرخطر فرد را کاهش دهند و ولع مصرف مواد مخدر را کم کنند. اگر دارو بتواند این اثرات را داشته باشد، قطعاً شاهد روند درمان مؤثری خواهیم بود.