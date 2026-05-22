به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دومین روز از بیست و هفتمین دوره رقابت‌های تکواندو قهرمانی آسیا امروز جمعه یکم خرداد ماه با برگزاری مبارزات اوزان ۵۸- و ۷۴- کیلوگرم آقایان، ۴۹- و ۷۳- کیلوگرم بانوان انجام شد که حاصل تلاش ۵ تکواندوکار کشورمان کسب دو نشان خوشرنگ طلا در گروه آقایان توسط ابوالفضل زندی در وزن ۵۸- کیلوگرم و امیرسینا بختیاری در وزن ۷۴- کیلوگرم بود.

نتایج دیدار‌های نمایندگان ایران در روز دوم مسابقات به شرح ذیل است:

وزن ۵۸- کیلوگرم/ ابوالفضل زندی

نماینده ایران با حضور ۳۱ تکواندوکار ابتدا استراحت کرد سپس با «علی محمد» نماینده امارات پیکار کرد و دو بر صفر پیروز شد. سپس برابر «بسام یوسف محمود» از اردن به میدان رفت و برابر این حریف نیز دو بر صفر و با اختلاف بالا در راندشماری به برتری رسید. زندی در دور نیمه نهایی مقابل «امونجون اوتاجونوف» دارنده برنز قهرمانی جهان باکو پیکار کرد و کار سختی برابر وی نداشت و دو بر صفر به پیروزی رسید. زندی در دیدار نهایی مقابل «هوی چان یانگ» حریف عنواندار از کره جنوبی به میدان رفت و توانست در دو راند پیروز شود و مدال خوشرنگ طلا را بر گردن بیاویزد.

وزن ۷۴- کیلوگرم/ رادین زینالی و امیرسینا بختیاری

رادین زینالی با حضور ۱۷ تکواندوکار ابتدا با «کانگ ایون سئو» از کره جنوبی دیدار کرد و برابر وی به برتری رسید. وی سپس مقابل «کای ژائوشان» از چین مبارزه کرد و با باخت دو بر صفر در دور حذف شد.

در سمت دیگر جدول امیرسینا بختیاری که به دعوت اتحادیه تکواندو آسیا در این رویداد حضور یافته است با «دنگ فام» از ویتنام دیدار کرد و دو بر صفر پیروز شد؛ سپس مقابل «طارق حمدی» نایب قهرمان المپیک توکیو در رشته کاراته که به تکواندو آمده است؛ دیدار کرد و دو بر صفر به برتری رسید. بختیاری در دور نیمه نهایی مقابل «الدار بیریمبای» از قزاقستان پیکار کرد و در مبارزه‌ای حساس دو بر صفر پیروز و راهی فینال شد. بختیاری در دیدار نهایی مقابل «ژائوشان» از چین به روی شیاپ چانگ رفت و دو بر صفر در راند شماری به برتری رسید و مدال طلا را کسب کرد.

وزن ۴۹- کیلوگرم/ مهلا مومن زاده

مومن زاده ابتدا با حضور ۲۲ تکواندوکار مقابل «کیژا مان گین» از فیلیپین دیدار کرد و دو بر یک پیروز شد، اما برابر «جینگ یو ما» حریف عنواندار چینی در یک چهارم نهایی دو بر صفر باخت و حذف شد.

وزن ۷۳- کیلوگرم/ باران نعمتی

نعمتی با حضور ۱۴ تکواندوکار در دیدار اول «جی سون» حریف عنواندار چینی دیدارکرد و دو بر یک در دیداری حساس و نزدیک باخت و حذف شد.

تا به اینجا آرین سلیمی، ابوالفضل زندی و امیرسینا بختیاری صاحب سه نشان طلا شدند و یاسین ولی زاده نیز نقره کسب کرده است.