مدیرکل کمیته امداد ایلام گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۵، ۶۳ رأس دام به عنوان زکات جمع‌آوری شده که منجر به راه‌اندازی ۶۲ طرح اشتغال‌زایی برای مددجویان روستایی شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛«ناصر مرادی‌پویانی »مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان ایلام و دبیر شورای زکات استان، در مراسم اهدای ۲۰ رأس دام جمع‌آوری شده به دو خانواده بی‌سرپرست در بخش سیوان شهرستان ایلام، گفت: در راستای اجرای برنامه‌های قرارگاه مردمی حمایتی اجتماعی و پویش «ایران همدل»، بخشی از زکات جمع‌آوری شده در استان به توسعه اشتغال در میان نیازمندان اختصاص می‌یابد.

وی با بیان اینکه در سه سال اخیر عمده زکات جمع‌آوری شده از دامداران صرف ایجاد اشتغال برای نیازمندان شده است، افزود: از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون حدود ۶۳ رأس دام به عنوان زکات جمع‌آوری و به حوزه زکات کمیته امداد استان ایلام تحویل داده شده است.

مرادی‌پویانی ادامه داد: این اقدام خداپسندانه از ابتدای اجرای طرح، منجر به راه‌اندازی ۶۲ طرح اشتغال‌زایی در حوزه دامداری برای مددجویان روستایی شده است.

مدیرکل کمیته امداد ایلام خاطرنشان کرد: ارزش طرح‌های اجرا شده امروز افزون بر ۴ میلیارد ریال برآورد می‌شود و این روند، گامی مؤثر در راستای توانمندسازی خانواده‌های نیازمند و فراهم کردن زمینه دریافت تسهیلات و ایجاد کسب و کار پایدار برای آنان است.

وی تصریح کرد: سال گذشته افزون بر ۲۵ میلیارد تومان منابع زکات به دبیرخانه استان گزارش شد و برای سال ۱۴۰۵ نیز هدف‌گذاری ۴۰ میلیارد تومان انجام شده است.

مدیرکل کمیته امداد استان ایلام اظهار داشت: تلاش شده منابع زکات به صورت هدفمند در حوزه‌های مسکن، درمان، امور فرهنگی و تحصیلی، معیشت و به ویژه اشتغال هزینه شود تا بخش مهمی از نیاز‌های خانواده‌های مددجو برطرف گردد.

وی تأکید کرد: طرح‌های اشتغال‌زایی به گونه‌ای طراحی شده‌اند که خانواده‌هایی که توان ارائه ضامن یا تضمین برای دریافت تسهیلات بانکی ندارند، بتوانند از فرصت‌های شغلی ایجاد شده بهره‌مند شوند.