در راستای تحقق تعهدات دولت برای تأمین مسکن، عملیات اجرایی ایجاد شبکه تأسیسات زیربنایی در سایت بزرگ ۱۳۳ هکتاری زاهدان با هدف بسترسازی برای تسریع در روند ساخت واحدهای مسکونی آغاز شد.
به گزارش گروه مسکن وشهرسازی خبرگزاری صداوسیما، ابوالفضل مهدیار، معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان با اعلام آغاز عملیات اجرایی شبکه تأسیسات زیربنایی در سایت ۱۳۳ هکتاری نهضت ملی مسکن زاهدان، بر ضرورت همافزایی برای پیشرفت طرح تأکید کرد.
مهدیار با اشاره به اهمیت راهبردی این سایت در پاسخگویی به تقاضای مسکن زاهدان، از اتخاذ تصمیمات جدید برای همزمانسازی فرآیند آمادهسازی اراضی و اجرای شبکه زیرساخت خبر داد.
معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان افزود: هدف اصلی از این اقدام، حذف گلوگاههای اجرایی و افزایش سرعت ساخت واحدهای مسکونی است تا متقاضیان هرچه زودتر شاهد بهرهبرداری از این طرح ها باشند.
وی تصریح کرد: مجموعه راه و شهرسازی استان با نظارت مستمر بر روند پیشرفت این طرح بزرگ، تلاش میکند تا با رعایت استانداردهای فنی، زیرساختهای لازم را برای اسکان همشهریان در این سایت مهم فراهم آورد.