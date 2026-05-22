سخنگوی شرکت آب و فاضلاب استان تهران از الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی، سازمان‌ها، نهاد‌های عمومی دولتی و غیر دولتی این استان به نصب ادوات کاهنده و مدیریت مصرف آب و اتخاذ راهکار‌های صرفه‌جویی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «بهنام بخشی» با اشاره به مصوبه ابلاغی مراجع ذی‌صلاح درباره الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی به «نصب و استفاده از ادوات کاهنده مصرف آب و صرفه‌جویی مطابق با الگوی مصرف»، گفت: براساس ابلاغیه سازمان بازرسی کل استان تهران، عملکرد دستگاه‌های اجرایی از طریق اخذ اطلاعات مصارف از شرکت آب و فاضلاب استان تهران و بازدید‌های سرزده و میدانی رصد و مورد مطالبه قانونی این مرجع نظارتی قرار خواهد گرفت.

وی مصادیق صرفه‌جویی آب در دستگاه‌های اجرایی را افزون بر استفاده از تجهیزات کاهنده مصرف آب، شامل اقدام‌هایی نظیر کنترل نشت شیرآلات و اتصالات، کنترل سرریز و نشت فلاش‌تانک‌ها، استفاده از سایبان برای سامانه‌های سرمایشی، انتخاب زمان آبیاری گیاهان فضای سبز در اوایل روز یا شب، عدم استفاده از آب شرب برای آبیاری، جلوگیری از شست‌وشوی وسایل نقلیه با آب شرب، عدم استفاده از آب‌نما‌ها و فواره‌ها در مراکز اداری، بازدید منظم از تاسیسات آب و غیره برشمرد.

به‌گفته وی، مجموعه‌های اداری و سازمان‌های دولتی براساس ابلاغیه سازمان بازرسی کل استان تهران باید با بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های فنی و قانونی، نسبت به مدیریت مصرف آب اقدام کنند.

سخنگوی آبفای استان تهران سپس درباره وضعیت بارش‌ها و منابع آبی تهران، اظهار کرد: هرچند امسال نسبت به سال گذشته از شرایط بارشی مناسب‌تری برخوردار بوده‌ایم، اما نباید دچار سراب پرآبی شویم چراکه آثار پنج سال خشکسالی متوالی همچنان بر منابع آبی به‌ویژه سفره‌های زیرزمینی سایه انداخته و نبض آب را کند کرده است.

وی افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند حرکت به سمت مصرف «منصفانه و هوشمندانه» هستیم و اگر در گذشته بر صرفه‌جویی تاکید می‌شد، اکنون باید الگوی مصرف عادلانه را جایگزین کنیم؛ الگویی که هم منافع عمومی را تأمین و هم پایداری منابع را تضمین کند.

سخنگوی آبفای استان تهران در عین حال با قدردانی از همراهی سال گذشته شهروندان در مدیریت مصرف آب، گفت: با مشارکت مثال‌زدنی شهروندان تهرانی، سرانه مصرف آب در سال گذشته با ۲۵ لیتر کاهش از ۲۲۰ به ۱۹۵ لیتر در شبانه‌روز رسید که این دستاورد هرچند امیدبخش است، اما همچنان با الگوی مطلوب ۱۳۰ لیتر، فاصله‌ای ۶۵ لیتری دارد.

کولرهای آبی، روزانه ۳۰۰ میلیون لیتر آب می‌بلعند

بخشی تأکید کرد: تجربه نشان داده است که با اطلاع‌رسانی دقیق، ارائه راهکار‌های کاربردی و رعایت نکات ساده، دستیابی به این هدف دور از دسترس نیست و در این زمینه، استفاده از ادوات کاهنده به طور متوسط ۳۰ درصد مصرف آب و ۴۰ تا ۵۰ درصد هزینه آب‌بها را کاهش می‌دهد؛ موضوعی که افزون‌بر کمک به پایداری منابع آب، به اقتصاد خانواده یاری می‌رساند.

سخنگوی آبفای تهران بیان کرد: مجموعه آب و فاضلاب استان تهران با تلاش شبانه‌روزی در پی آن است که تابستان پیش‌رو بدون افت فشار، نوبت‌بندی یا کمبود آب سپری شود.

وی افزود: تجربه سال گذشته نشان داد که پاییز خشک می‌تواند حتی چالش‌برانگیزتر از تابستان باشد؛ از این رو باید از هم‌اکنون برای فصول پیش‌رو برنامه‌ریزی کرد.

بخشی با اشاره به تاثیر مستقیم گرمای هوا بر مصرف آب، گفت: با آغاز فصل گرما و ورود سه میلیون کولر آبی به مدار بهره‌برداری در تهران، روزانه حدود ۳۰۰ هزار مترمکعب (معادل ۳۰۰ میلیون لیتر) مصرف آب پایتخت افزایش می‌یابد.

وی با هشدار نسبت به هدررفت پنهان آب در کولرها، افزود: تنظیم شناور، جلوگیری از نشتی، استفاده از سایبان و بهره‌گیری از دور متوسط، علاوه بر کاهش مصرف برق، نقش مؤثری در مدیریت مصرف آب دارد.

به گفته وی، بی‌توجهی به نشتی‌های جزئی کولرها، می‌تواند در مقیاس شهری به هدررفت میلیون‌ها لیتر آب منجر شود.

مدیر روابط عمومی شرکت آبفای استان تهران همچنین با اشاره به مجمع روابط عمومی‌های آبفای استان تهران که هفته گذشته با محوریت تشریح دستاورد‌های سال گذشته و تبیین رویکرد‌های سال جاری برگزار شد، گفت: راهبرد امسال آبفای استان تهران در حوزه روابط عمومی و فرهنگ‌سازی، حرکت به سمت هم‌افزایی و مشارکت اجتماعی به جای هشدارمحوری است؛ چراکه اطلاع‌رسانی شفاف، مردم را به همراهی موثرتر سوق می‌دهد.

وی در پایان از همکاری رسانه ملی، پلیس راهور، آموزش و پرورش، سازمان زیباسازی شهرداری تهران و سایر نهاد‌های فرهنگی در فرهنگ‌سازی مصرف آب قدردانی و ابراز امیدواری کرد: با تداوم این همدلی، تابستان پیش‌رو بدون تنش آبی سپری شود.