همایش تخصصی ویژه مربیان و سرگروه‌های حلقه‌های صالحین بیارجمند با محوریت تولید محتوا و مدیریت فضای مجازی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ معاون هماهنگ‌کننده سپاه قائم‌آل‌محمد (عج) استان سمنان گفت: امروز میدان نبرد به شبکه‌های اجتماعی و تولید محتوا منتقل شده است.

سرهنگ امامی، افزود: حلقه‌های صالحین باید به قرارگاه‌های ارائه ایده و تولید ابزار‌های خلاق در تولید محتوای انقلابی تبدیل شوند.

در این همایش، کارگاه‌های تخصصی با عناوین «نقشه راه تولید محتوای دیجیتال»، «مدیریت هوشمندانه آسیب‌های فضای مجازی» و «روایت‌گری جهاد تبیین برای نوجوانان» برگزار شد.