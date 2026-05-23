همایش تخصصی ویژه مربیان و سرگروههای حلقههای صالحین بیارجمند با محوریت تولید محتوا و مدیریت فضای مجازی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ معاون هماهنگکننده سپاه قائمآلمحمد (عج) استان سمنان گفت: امروز میدان نبرد به شبکههای اجتماعی و تولید محتوا منتقل شده است.
سرهنگ امامی، افزود: حلقههای صالحین باید به قرارگاههای ارائه ایده و تولید ابزارهای خلاق در تولید محتوای انقلابی تبدیل شوند.
در این همایش، کارگاههای تخصصی با عناوین «نقشه راه تولید محتوای دیجیتال»، «مدیریت هوشمندانه آسیبهای فضای مجازی» و «روایتگری جهاد تبیین برای نوجوانان» برگزار شد.