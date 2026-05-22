به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، ثبت درخواست انتقال دانشجویان دانشگاه جامع علمیکاربردی برای نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ از امروز جمعه اول خرداد آغاز شد و تا ۱۵ خرداد ادامه دارد.
دانشجویان متقاضی میتوانند با مراجعه به سامانه جامع آموزشی دانشگاه به نشانی edu.uast.ac.ir ، درخواست انتقال خود را ثبت کنند.
بر اساس ضوابط مندرج در آییننامه نقل و انتقالات دانشجویان این دانشگاه، امکان ثبت درخواست انتقال تنها برای دانشجویان ترم دوم و بالاتر فراهم است.
دانشجویان واجد شرایط باید پیش از ثبت درخواست، آییننامه نقلوانتقالات را در بخش انتقال سامانه جامع آموزشی بهدقت مطالعه کرده و در بازه زمانی تعیینشده نسبت به ثبت و پیگیری درخواست خود اقدام کنند.