به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، ثبت درخواست انتقال دانشجویان دانشگاه جامع علمی‌کاربردی برای نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ از امروز جمعه اول خرداد آغاز شد و تا ۱۵ خرداد ادامه دارد.

دانشجویان متقاضی می‌توانند با مراجعه به سامانه جامع آموزشی دانشگاه به نشانی edu.uast.ac.ir ، درخواست انتقال خود را ثبت کنند.

بر اساس ضوابط مندرج در آیین‌نامه نقل‌ و انتقالات دانشجویان این دانشگاه، امکان ثبت درخواست انتقال تنها برای دانشجویان ترم دوم و بالاتر فراهم است.

دانشجویان واجد شرایط باید پیش از ثبت درخواست، آیین‌نامه نقل‌وانتقالات را در بخش انتقال سامانه جامع آموزشی به‌دقت مطالعه کرده و در بازه زمانی تعیین‌شده نسبت به ثبت و پیگیری درخواست خود اقدام کنند.