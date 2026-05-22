۱۱ هزار کودک ناشنوا زیر چتر حمایتی بنیاد برکت
مدیرعامل بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام از درمان بیش از ۱۱ هزار کودک ناشنوا و کمشنوا در مناطق کمبرخوردار کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما
؛ سید امیرحسین مدنی با اشاره به تداوم اجرای طرح حمایت از درمان کودکان ناشنوا گفت: بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام در راستای مأموریتهای حمایتی خود و با همکاری مجموعههای تخصصی فعال در حوزه سنجش و درمان ناشنوایی، در سالهای گذشته خدمات گستردهای را برای کودکان ناشنوا و کمشنوا در مناطق کمبرخوردار کشور فراهم کرده است.
وی افزود: ستاد اجرایی فرمان امام تاکنون برای نزدیک به ۱۱ هزار کودک متقاضی، خدمات حمایتی مرتبط با کاشت حلزون، تأمین هزینههای درمان و خدمات پس از کاشت را ارائه کرده و با برنامهریزی انجامشده، این تعداد در سال جاری افزایش خواهد یافت.
مدیرعامل بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام با تأکید بر اهمیت تشخیص و درمان بهموقع اختلالات شنوایی در کودکان گفت: خدمات پس از کاشت حلزون از جمله گفتار درمانی، تربیت شنوایی و پشتیبانی تخصصی، نقش تعیینکنندهای در بازگشت کودکان به زندگی عادی و حضور فعال آنان در جامعه دارد.