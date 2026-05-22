به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مهین فرهادی‌زاد عضو هیئت رئیسه و خبره فدراسیون ورزش بیماران خاص و پیوند اعضا با بیان اینکه این مجموعه برای ۶ گروه از ورزشکاران شامل بیماران تالاسمی، دیابت،‌ام‌اس، هموفیلی، دیالیز و پیوند اعضا برنامه‌ریزی می‌کند، گفت: ایران در رشته پیوند اعضا به عنوان یک پدیده جهانی شناخته شده و در حال حاضر رتبه سوم دنیا را پس از درخشش در مسابقات نیوکاسل انگلیس و استرالیا در اختیار دارد.

فرهادی‌زاد با اشاره به میزبانی شایسته استان مازندران افزود: دوازدهمین دوره مسابقات قهرمانی کشور ورزشکاران دیابتی و هشتمین دوره مسابقات هموفیلی از ۲۹ اردیبهشت تا ۲ خردادماه در مجموعه ورزشی شهید چمران رامسر در حال برگزاری است.

وی ادامه داد: این مسابقات در ۵ رشته تنیس روی میز، بدمینتون، دارت، پتانک و شطرنج و در دو رده سنی زیر ۳۵ سال و بالای ۳۵ سال انجام می‌شود.

عضو هیئت رئیسه فدراسیون ورزش بیماران خاص همچنین به برنامه‌های آتی فدراسیون اشاره کرد و گفت: در سال جاری ۱۲ دوره مسابقات کشوری، ۷ جشنواره منطقه‌ای و دوره‌های متعدد مربیگری و داوری را در پیش داریم و هدف اصلی ما آماده‌سازی ورزشکاران پیوند اعضا برای مسابقات جهانی سال آینده در کشور بلژیک است.

فرهادی‌زاد افزود: در کنار این رقابت‌ها، کارگاه‌های آموزشی پزشکی‌ورزشی نیز برای ارتقای سطح سلامت ورزشکاران برگزار می‌گردد تا تلفیقی از تندرستی و نشاط در این رویداد‌ها رقم بخورد.