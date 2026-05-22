تا پایان روز پنجشنبه ۳۱ اردیبهشتماه ۱۴۰۵، مجموعاً ۱۳۱ پرواز از ایران به مقصد عربستان انجام و ۲۹ هزار و ۸۸۳ زائر ایرانی وارد سرزمین وحی شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما،؛ بر اساس آمار ستاد عملیات حج، در حال حاضر ۲۷ هزار و ۹۶۴ زائر در مکه مکرمه و ۱۹۱۹ زائر در مدینه منوره حضور دارند و پیشبینی میشود تا فرداشب شهر مدینه از حضور زائران ایرانی تخلیه شود و خدمات اجرایی و سلامتمحور این شهر نیز پس از خروج آخرین زائران به پایان برسد.
همچنین در بخش تغذیه، آشپزخانههای متمرکز مکه و مدینه تاکنون در مجموع یک میلیون و ۹۵ هزار و ۳۳۹ پرس غذا در سه وعده صبحانه، ناهار و شام برای زائران کشورمان طبخ و توزیع کردهاند که از این تعداد، یک میلیون و ۴۶ هزار و ۶۲۸ پرس غذای عادی و ۴۸ هزار و ۷۱۱ پرس غذای رژیمی بوده است.
در حوزه درمان و سلامت نیز تاکنون ۸۱ هزار و ۱۱۵ خدمت درمانی به زائران ایرانی ارائه شده که شامل ۳۲ هزار و ۶۳۶ ویزیت عمومی، ۷۳۲۷ ویزیت تخصصی، ۹۴۴۸ مورد خدمات پرستاری و ۳۱ هزار و ۶۷۵ نسخه دارویی است.
خدماترسانی در بخشهای مختلف اجرایی، تغذیهای و درمانی با مشارکت نیروهای ستادی و عوامل اجرایی حج، بهصورت مستمر در حال انجام است تا زائران کشورمان با آرامش و آمادگی کامل مناسک حج تمتع را دنبال کنند.