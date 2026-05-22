واردات کالاهای اساسی از گمرک منطقه آزاد اردبیل - بیله سوار در دستور کار قرار گرفته و واردات و ترخیص این کالاها در کمترین زمان ممکن انجام میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل؛ گمرک منطقه آزاد اردبیل - بیله سوار یکی از پایانههای فعال مرزی در کشور است که سالیانه چند میلیون تن کالا از آن صادر یا وارد میشود.
آدابی مدیر کل گمرک منطقه آزاد اردبیل- بیله سوار گفت: با توجه به شرایط ایجاد شده در بنادر جنوب کشور واردات کالاهای اساسی از این گمرک در دستور کار قرار گرفته و واردات و ترخیص این کالاها در کمترین زمان ممکن انجام میشود.