مردم ولایتمدار شهر همدان همزمان با شب هشتادو دوم تجمعات مردمی با پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران میدان داری کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان؛ مردم ولایتمدار همدان پنجشنبه شب همانند شبهای گذشته به صورت خودرویی، موتوری و پیاده در تجمع اقتدار شرکت کردند.
در این تجمعات، تنها فریاد بیعت با رهبر و نیروهای مسلح شنیده نمیشود؛ بلکه صدای یک پیوند نایاب به گوش میرسد: پیوند میان "ایمان سیاسی" و "همدلی اجتماعی".
اینجا، جایی است که ۹۰ میلیون ایرانی، خود را در قالب یک پیکرهی واحد، تحت عنوان "ایرانِ همدل" تعریف میکنند. ملتی که میداند پیروزی، تنها در میدان جنگ رقم نمیخورد، بلکه در قلب خانهها و در میان دستهای همدلیکننده شکل میگیرد .