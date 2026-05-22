به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، فرمانده انتظامی شهرستان پلدشت با بیان این خبر گفت: در پی وقوع چندین فقره سرقت طلاجات از منزل و کلاهبرداری به شیوه و شگرد رمالی و طالع بینی از بانوان در سطح شهرستان طی سال جاری و سال های گذشته با توجه به حساسیت موضوع مراتب به صورت ویژه در دستور کارآگاهان پلیس آگاهی این فرماندهی قرار گرفت.

وی افزود: با انجام یکسری کارهای اطلاعاتی و شگردهای پلیسی متهم خانم به هویت معلوم و اهل استان آ.ش شناسایی و به همراه همدستش دستگیر و به چندین فقره کلاهبرداری در سال ۱۴۰۳ و یک فقره سرقت منزل در سال جاری و در شهرستان چایپاره اقرار کرده . و در این رابطه یک نفر متهم مرد به عنوان همدست متهم اصلی دستگیر شده است

سرهنگ اسماعیل زادگان خاطر نشان کرد: از متهمه مقداری طلاجات و ارز خارجی متعلق به مالباختگان کشف شده است و افرادی که با این شیوه و شگرد از آنها کلاهبرداری شده است جهت شناسایی متهمین و تنظیم شکایت به پلیس آگاهی پلدشت مراجعه نمایند.

فرمانده انتظامی پلدشت از شهروندان گرامی خواست به نکات ایمنی و هشدارهای پلیسی توجه نموده و حضور هرگونه وسیله و افراد مشکوک در محله خود را سریعا به پلیس ۱۱۰ اطلاع دهند.