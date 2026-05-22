برنامه‌های سومین روز نمایشگاه کتاب کودک و نوجوان، روز اول خرداد ۱۴۰۵، با اجرای مجموعه‌ای از برنامه‌های فرهنگی، هنری و رونمایی کتاب در بخش جنبی نمایشگاه برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، ویژه‌برنامه‌های فرهنگی و هنری مربیان کانون در کنار برنامه‌های ناشران کودک و نوجوان از جمله بخش‌های پیش‌بینی‌شده برای سومین روز نمایشگاه است.

از ساعت ۱۵ تا ۱۶، برنامه معرفی کتاب از سوی مربیان کانون، اجرای نمایش قیچی که دنبال کار می‌گشت و برنامه‌های قصه، بازی و نمایش برای کودکان و نوجوانان برگزار خواهد شد.

فیلم سینمایی «زیبا صدایم کن» به کارگردانی رسول صدرعاملی نیز در همین روز از ساعت ۱۷ در سالن غدیر مرکز آفرینش‌های فرهنگی هنری کانون نمایش داده می‌شود.

در ادامه و از ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۹، مجموعه چهار جلدی «دنیای اختراعات لئو» نوشته جری بیلی و فلیشیالا با ترجمه مجید عمیق از سوی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان رونمایی خواهد شد.

همچنین از ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۰:۳۰ نیز آیین رونمایی از کتاب جدید نشر کتابخور‌ها در بخش جنبی نمایشگاه برگزار می‌شود.

نمایشگاه کتاب کودک و نوجوان تا ۱۲ خرداد ۱۴۰۵ در مرکز آفرینش‌های فرهنگی‌هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان واقع در خیابان حجاب تهران، هر روز از ساعت ۱۵ تا ۲۱ پذیرای علاقه‌مندان است.