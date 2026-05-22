به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد،رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان گچساران گفت: به مناسبت هفته سلامت تیم سلامت پزشکی به برخی روستای این شهرستان اعزام شد.

امین رضایی با بیان اینکه این تیم شامل پزشکان متخصص ماما،پرستار و کارشناسان مختلف روان و تغذیه هستند، افزود: این تیمها به روستاهای چهار بیشه ،آبگرمو و تلخاب شیرین اعزام و به مدت ۳ روز به ساکنان این روستاها خدمات مختلف بهداشتی و درمانی رایگان ارائه کردند.

رضایی اضافه کرد : به همت این گروه سلامت برخی آزمایشهای تشخیص بیماری های فشار و قند خون، ایدز و هپاتیت نیز برای مردم انجام شد.

وی با بیان اینکه متناسب با نیاز هر روستا پزشکان متخصص و تیم پزشکی اعزام شد، گفت: اعزام تیمهای سلامت به روستاها و مناطق کمتر برخودار شهرستان گچساران همچنان ادامه دارد.

