آسمان استان مرکزی امروز و فردا صاف تا کمی ابری و در مناطق مستعد، همراه با پدیده گردوخاک همراه است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ رضا مرادی کارشناس هواشناسی در پیش بینی وضعیت هوای استان مرکزی گفت: بر اساس بررسی‌ها، آسمان استان امروز صاف تا کمی ابری و غبار آلود، همراه با وزش باد به نسبت شدید و در مناطق مستعد احتمال پدیده گردوخاک پیش بینی می‌شود.

فردا شنبه جوی آرام آسمانی صاف تا کمی ابری در برخی مناطق غبار آلود گاهی همراه با وزش باد پیش بینی می‌شود.

از روز یکشنبه تا اواخر هفته با افزایش گرادیان فشاری سرعت وزش باد در استان افزایش خواهد یافت و پدیده غالب وزش باد نسبتا شدید تا شدید و احتمال پدیده گردوخاک خواهد بود.

دمای هوا طی هفته آتی روند افزایش خواهد داشت و به طور کلی دمای هوا در هفته آینده نسبت به هفته گذشته گرمتر خواهد بود.