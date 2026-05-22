عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به تشدید تحرکات خصمانه واشنگتن علیه هاوانا، اعزام ناو جنگی به منطقه دریای کارائیب را در راستای تحت فشار قرار دادن اراده یک ملت مستقل دانست و با تأکید بر روابط راهبردی تهران و هاوانا، بر ضرورت حمایت همه‌جانبه وزارت امور خارجه و دولت از این کشور انقلابی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علاءالدین بروجردی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تشدید تحرکات خصمانه واشنگتن علیه هاوانا، گفت: ایالات متحده به عنوان یک بازیگر هنجارشکن در عرصه بین‌المللی، فشار‌های بی‌سابقه‌ای را بر کوبا به عنوان نماد مقاومت انقلابی در آمریکای لاتین تحمیل کرده است.

وی با اشاره به همزمانی اقدامات سیاسی و نظامی علیه این کشور افزود: اعزام ناو هواپیمابر «نیمیتز» به منطقه دریای کارائیب جنوبی همزمان با اعلام کیفرخواست علیه رئیس‌جمهور پیشین کوبا، تلاشی مذبوحانه برای تحت فشار قرار دادن اراده یک ملت مستقل است.

بروجردی با یادآوری تاریخ مبارزات این کشور خاطرنشان کرد: کوبا از زمان رهبری فیدل کاسترو، کشوری انقلابی و مقاوم در برابر زیاده‌خواهی‌های آمریکا بوده و همواره استقلال خود را حفظ کرده است؛ لذا ضمن محکومیت جنایات آمریکا علیه ونزوئلا، فشار‌های تروریستی علیه هاوانا را نیز به شدت محکوم کرده و معتقدم قدرت مردم و دولت کوبا، بار دیگر محاسبات واشنگتن را نقش بر آب خواهد کرد.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم در پایان با راهبردی خواندن مناسبات تهران-هاوانا تأکید کرد: روابط جمهوری اسلامی ایران و کوبا در دهه‌های گذشته همواره در سطح ممتازی بوده است. امروز ضرورت دارد وزارت امور خارجه و دولت، این روابط را در تمام ابعاد تقویت کرده و حمایت‌های لازم را از این کشور انقلابی در برابر فشار‌های بین‌المللی به عمل آورند.