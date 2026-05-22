رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان شاهرود گفت: خانه خلاق گردشگری و صنایع‌دستی زنان روستای قلعه بالا با حضور محسنی‌بندپی، معاون وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در روستای قلعه‌بالا افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ سید محمد صادق رضویان گفت: در خانه خلاق گردشگری و صنایع‌دستی زنان «بورینا» ، بانوان روستا با هدف تقویت اقتصاد محلی با مشارکت یکدیگر به تولید و عرضه انواع محصولات محلی می‌پردازند.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان افزود: بخشی از این محصولات حاصل تولیدات کشاورزی روستا است و بخش دیگر شامل انواع صنایع‌دستی مانند تانه‌بافی، گلیم‌بافی و گلدوزی نیز توسط زنان هنرمند روستا تولید می‌شود.

رضویان گفت : محصولات تولیدی این مجموعه پس از آماده‌سازی به گردشگران عرضه می‌شود و نقش مهمی در معرفی فرهنگ بومی، تقویت اقتصاد محلی و توانمندسازی زنان روستا ایفا می‌کند.