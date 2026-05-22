آیین رونمایی از کتاب «سه‌سین» با حضور جمعی از نویسندگان، هنرمندان و مدیران کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و خانواده‌ها در بخش جنبی نمایشگاه کتاب کودک و نوجوان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در این مراسم، سخنرانان با تأکید بر اهمیت هویت ملی، تاریخ پرچم ایران و نقش کتاب در آشنایی نسل نوجوان با پیشینه فرهنگی و تاریخی کشور، از کتاب «سه‌سین» به عنوان اثری پژوهشی و هویت‌محور یاد کردند.

پرچم ایران بخشی از شناسنامه و هویت ملت ایران است

در ابتدای این برنامه، حمید گروگان نویسنده کتاب با اشاره به پیشینه تاریخی پرچم ایران گفت: پرچم ایران تنها یک نماد ظاهری نیست، بلکه بخشی از شناسنامه و هویت ملت ایران را در خود جای داده است و مردم این سرزمین در طول تاریخ برای حفظ و برافراشته ماندن آن جان‌فشانی‌های بسیاری کرده‌اند.

وی افزود: در کتاب «سه‌سین» تلاش شده است تاریخچه شکل‌گیری سه رنگ سبز، سفید و سرخ و روند تحول پرچم ایران از دوران کاوه آهنگر تا امروز برای نوجوانان روایت شود.

مشاهده سیر تحول پرچم ایران به شکل ملموس

در ادامه، محمدعلی کشاورز، طراح و تصویرگر کتاب، با اشاره به روند تصویرگری اثر اظهار کرد: برای طراحی تصاویر این کتاب، منابع تاریخی و تصاویر مربوط به دوره‌های مختلف بررسی شد تا مخاطبان بتوانند سیر تحول پرچم ایران را به شکلی ملموس‌تر مشاهده کنند.

وی همچنین به برخی از نماد‌های موجود در پرچم جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و گفت: بخشی از ظرافت‌های طراحی پرچم، از جمله نقش واژه «الله» و ۲۲ بار تکرار عبارت «الله‌اکبر»، در این کتاب برای مخاطبان توضیح داده شده است.

در این برنامه هم‌چنین عباس محمددینی مدیرکل نظارت بر انتشارات کانون در سخنانی کوتاه گفت؛ رونمایی از کتاب در نمایشگاه همواره رویدادی با خصوصیات خاص خودش است، چون با حضور خانواده‌ها و کودکان و نوجوانان در فضایی شاد برگزار می‌شود.

وی ضمن قدردانی از تمامی کسانی که در تولید این اثر همکاری داشته‌اند، افزود: کتاب سه سین یکی از کتاب‌های شاخص تولید شده در سال ۱۴۰۴ انتشارات کانون پرورش فکری است که با تلاش آقای گروگان، آقای کشاورز و آقای عدیلی به سرانجام رسید و در همین مدت کوتاه جزو کتاب‌های پرفروش بود.

سه سین اثر پژوهشی ویژه نوجوانان درباره تاریخ پرچم ایران است

در بخش دیگری از مراسم، حامد علامتی، مدیرعامل کانون، نیز کتاب «سه‌سین» را اثری ارزشمند در حوزه هویت ملی دانست و گفت: این کتاب از نخستین آثار پژوهشی ویژه نوجوانان درباره تاریخ پرچم ایران است که با زبانی روان و همراه با تصویرگری مناسب منتشر شده است.

وی افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری لازم است کودکان و نوجوانان با هویت ملی و تاریخی خود آشنا شوند و بدانند برای حفظ این پرچم در طول تاریخ چه تلاش‌ها و فداکاری‌هایی انجام شده است.

علامتی با اشاره به شرایط امروز کشور خاطرنشان کرد: پرچم ایران امروز به نمادی از هویت، ایستادگی و همبستگی مردم تبدیل شده و انتشار این کتاب در چنین روزهایی، اهمیتی دوچندان دارد.

در پایان این مراسم، کتاب «سه‌سین» با حضور نویسنده، تصویرگر، مدیران و مسئولان کانون رونمایی شد.

نمایشگاه کتاب کودک و نوجوان تا ۱۲ خرداد ۱۴۰۵ در مرکز آفرینش‌های فرهنگی‌هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان واقع در خیابان حجاب تهران، هر روز از ساعت ۱۵ تا ۲۱ پذیرای علاقه‌مندان است.