به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،سرهنگ علی اصغر محمد پور گفت: در اجرای طرح تشدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مأموران انتظامی کلانتری ۱۱ جمهوری با هماهنگی مقام قضائی در بازرسی از یک منزل مسکونی موفق به کشف ۱۴ دستگاه استخراج ارز دیجیتال فاقد مجوز شدند.

او ادامه داد: در این خصوص یک نفر متهم دستگیر و با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا گردید.

سرهنگ محمد پور بیان کرد: کارشناسان ارزش این دستگاه‌ها را ۲۰ میلیارد ریال برآورد کردند.

فرمانده انتظامی جهرم در پایان با تأکید بر برخورد قاطع و بدون اغماض پلیس بیان کرد: هرگونه استفاده غیرمجاز از انرژی برق عمومی برای استخراج ارز دیجیتال، مصداق بارز قاچاق کالا و اتلاف منابع ملی است و پلیس با رصد اطلاعاتی و عملیاتی خود، هوشیارانه با متخلفان برخورد خواهد کرد.