پخش زنده
امروز: -
روابط عمومی قرارگاه لشکر ۸۴ پیاده لرستان اعلام کرد:عملیات خنثیسازی مهمات عمل نکرده ی جنگ سوم،فردا شنبه دوم خرداد ۱۴۰۵ از ساعت ۸ صبح در خرم آباد آغاز میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛روابطعمومی و رسانه ی قرارگاه عملیاتی لشکر ۸۴ پیاده لرستان اعلام کرد: انفجار کنترلشده مهمات عملنکرده ی جنگ سوم در شهرستان خرمآباد ،فردا شنبه دوم خرداد ۱۴۰۵ از ساعت ۰۸:۰۰ صبح توسط گروه های تخصصی تشخیص و خنثی آمادگاه مهماتی شهید هادی الماسیان در شهرستان خرمآباد انجام خواهد شد.
در اطلاعیه قرارگاه عملیاتی لشکر ۸۴ پیاده لرستان اعلام شد :به علت قدرت انفجار این مهمات، احتمال شنیدهشدن صدای مهیب آن در بخشها و مناطق مجاور وجود خواهد داشت که جای هیچگونه نگرانی برای شهروندان نیست و وضعیت منطقه کاملاً تحت کنترل است.