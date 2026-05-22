به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛روابط‌عمومی و رسانه ی قرارگاه عملیاتی لشکر ۸۴ پیاده لرستان اعلام کرد: انفجار کنترل‌شده مهمات عمل‌نکرده ی جنگ سوم در شهرستان خرم‌آباد ،فردا شنبه دوم خرداد ۱۴۰۵ از ساعت ۰۸:۰۰ صبح توسط گروه های تخصصی تشخیص و خنثی آمادگاه مهماتی شهید هادی الماسیان در شهرستان خرم‌آباد انجام خواهد شد.



در اطلاعیه قرارگاه عملیاتی لشکر ۸۴ پیاده لرستان اعلام شد :به علت قدرت انفجار این مهمات، احتمال شنیده‌شدن صدای مهیب آن در بخش‌ها و مناطق مجاور وجود خواهد داشت که جای هیچ‌گونه نگرانی برای شهروندان نیست و وضعیت منطقه کاملاً تحت کنترل است.

این عملیات با هدف پاکسازی،ایمن‌سازی و رفع خطر تا غروب فردا شنبه دوم خرداد ۱۴۰۵ انجام می‌شود.











