به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛«فرزاد شریفی »مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان ایلام با اشاره به روند رو به رشد توسعه گردشگری در استان اظهار کرد: سال گذشته شاهد افزایش چشمگیر تعداد گردشگران ورودی به ایلام بودیم که این موضوع نشان‌دهنده ظرفیت‌های بالای طبیعی، تاریخی و فرهنگی استان است.

وی با تأکید بر نقش صنایع دستی در اشتغال‌زایی و رونق اقتصادی افزود: در حال حاضر حدود ۳۰ هزار صنعتگر در رشته‌های مختلف صنایع دستی استان مشغول به فعالیت هستند که این میزان، ظرفیت قابل‌توجهی در حوزه تولید، کارآفرینی و توسعه اقتصادی محسوب می‌شود.

شریفی با اشاره به اهمیت مرز بین‌المللی عراق در توسعه بازار‌های هدف تصریح کرد: با بهره‌گیری از ظرفیت مرزی، طی سال گذشته ۴۲ نمایشگاه صنایع دستی در شهر‌های مختلف عراق برگزار شد که این اقدام نقش مؤثری در معرفی هنر‌های بومی ایلام، توسعه صادرات و جذب گردشگر خارجی داشته است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان ایلام ادامه داد: برنامه‌های آتی این اداره‌کل بر توسعه زیرساخت‌های گردشگری، حمایت هدفمند از صنعتگران و گسترش بازار‌های صادراتی صنایع دستی متمرکز خواهد بود.

وی ابراز امیدواری کرد با استمرار این روند، ایلام به یکی از قطب‌های مهم گردشگری و صنایع دستی در منطقه تبدیل شود و زمینه بهره‌مندی هرچه بیشتر مردم استان از این ظرفیت‌ها فراهم آید.