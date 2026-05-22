یادواره ۸۰ شهید بسیج مسجد امیرالمومنین منطقه صدف همدان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان؛ در این مراسم که با تجمعات مردمی در میدان فردوسی برگزار شد پس از خاطره گویی یکی از بازماندگان و خانواده شهیدان بهمن اسفندیاری و وحید لطفی از شهدا ناوگروه دنا، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاسی خارجی مجلس با اشاره به جنگ ۱۲ روزه و جنگ تحمیلی سوم گفت: دشمن در خیال خود کشور ایران را همانند ونزوئلا تصور کرده بود که میتواند در مدت چند روز به اهداف خود دست یابد که پس از حمله به کشورمان با بازیابی توان دفاعی در کوتاهترین زمان و پاسخهای کوبنده ایران تمامی معادلات دشمنان بر هم خورد.
فدا حسین مالکی در ادامه افزود: در جنگ تحمیلی سوم نقطه زنیهای سپاه پاسداران همه دنیا را از توان دفاعی و موشکی ایران را در حیرت فرو برد و همین نقطه زنیهای دقیق در محل استقرار سربازان آمریکایی، قدرت موشکی ایران را از جایگاه پنجم جهان به جایگاه اول تبدیل کرد.
وی همچنین با اشاره به خیال بافیهای رئیس جمهور آمریکا در فضای مجازی خاطرنشان کرد: کشور ایران هیچگاه استراتژیهای خود را بر اساس توئیتهای ترامپ که برای انحراف افکار عمومی میزند را تغییر نداد و نخواهد داد.
آقای مالکی در ادامه از حضور مردم با بصیرت و همدل در خیابانها و میادین تقدیر کرد و گفت: حضور آگاهانه مردم در خیابانها و خالی نگذاشتن آن برای توطئه افکنی دشمنان نشان از بصیرت و آگاهی مردم است که باید همواره با حضور گسترده در کنار نیروهای مسلح از کشور در برابر هر تهدیدی دفاع کنیم.