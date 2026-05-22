به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،فرهادی مدیر آموزشگاه شهید رئیسی آباده گفت: با بیان توضیحاتی درباره روند ایجاد گلخانه، مشارکت فعال دانش‌آموزان در اجرای طرح و پیوند این فعالیت با محتوای درسی به‌ویژه کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم تاثیر بسیاری دارد و این طرح گامی مؤثر در یادگیری عملی و مسئولیت‌پذیری دانش‌آموزان است.

در ادامه، زاهدیان‌نژاد رئیس سازمان دانش‌آموزی استان فارس نیز ضمن تقدیر از این ابتکار و طرح گفت: اجرای چنین طرح‌هایی همسو با اهداف تربیتی و سند تحول بنیادین ارزیابی است و سازمان دانش‌آموزی استان فارس از برنامه‌هایی که موجب رشد هویت، مسئولیت‌پذیری و نقش‌آفرینی دانش‌آموزان می‌شود، حمایت خواهد کرد.