استاندار کرمانشاه در بازدید از واحد تولید شن، ماسه و آسفالت شهرستان کنگاور که در حملات دشمن آمریکایی - صهیونیستی آسیب دیده بود، گفت: امروز شاهدیم که این واحد با انگیزه‌ای مضاعف به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، دکتر منوچهر حبیبی در جریان این بازدید میدانی که با همراهی نماینده مردم هرسین، صحنه و کنگاور و فرماندار این شهرستان انجام شد، با قدردانی از پایداری مدیریت و کارگران این واحد صنعتی، اظهار داشت: این مجموعه تولیدی در حملات اخیر خسارت‌های سنگینی را متحمل شد، اما مدیریت هوشمندانه اجازه نداد حتی برای یک روز روند تأمین مصالح ساختمانی مورد نیاز مردم دچار وقفه شود.

استاندار کرمانشاه با اشاره به ابعاد این حمله تصریح کرد: رژیم صهیونیستی و آمریکا در حالی ادعاهای واهی مطرح می‌کنند که در عمل، مکان‌های مسکونی و واحدهای تولیدی ما را هدف قرار دادند تا روند توسعه و پیشرفت کشور را کند کنند. اما همت تلاشگران عرصه تولید در این واحد سنگ‌شکن ثابت کرد که اراده این ملت با موشک و تهدید تضعیف نخواهد شد.

دکتر حبیبی با یادآوری تماس تلفنی خود با مدیر این مجموعه در روز حادثه، خاطرنشان کرد: در همان لحظات اولیه که حجم خسارت‌ها بسیار بالا بود، آقای اختیاری (مدیر واحد) با صلابت اعلام کردند که اجازه بیکار شدن کارگران را نخواهند داد. امروز خوشحالیم که می‌بینیم نه تنها کار تعطیل نشده، بلکه با حضور ۷۰۰ نفر از پرسنل، روند بازسازی و حتی توسعه واحد با سرعت در حال انجام است.

وی تاکید کرد: با مقاومت مردم و پای کار بودن مسئولان، این واحد صنعتی بهتر و مجهزتر از قبل ساخته خواهد شد. ما در کنار فعالان اقتصادی هستیم که در سخت‌ترین شرایط، پای آرمان‌های نظام و تعهد به ملت ایستاده‌اند و اجازه نمی‌دهیم در مسیر تولید آن‌ها خللی ایجاد شود.