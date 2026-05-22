پخش زنده
امروز: -
هواشناسی خراسان جنوبی در خصوص وزش بادهای شدید و گردو خاک و کاهش دید افقی هشدار سطح نارنجی صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما خراسان جنوبی، کارشناس هواشناسی استان اعلام کرد: با توجه به افزایش گرادیان فشار، از صبح جمعه اول خرداد تا اواخر وقت امروز (جمعه اول خرداد) وزش باد شدید و گرد و خاک و کاهش دیدی افقی و کاهش کیفیت هوا در نقاط مستعد طوفان گرد و خاک پیش بینی شده است.
لطفی گفت: هشدار سطح نارنجی برای خوسف، طبس، نهبندان، سربیشه، بیرجند، اسدیه، سرایان، قائنات، حاجی آباد زیرکوه، عشق آباد، بشرویه و فردوس صادر شده است.
وی اعلام کرد: در این هشدار احتمال خسارت به تجهیزات شهری و برون شهری از جمله خسارت به پوشش سازههای گلخانه ها، سقفهای موقت، داربست ها، بنرها و تابلوهای تبلیغاتی، شکستن درختان آسیب پذیر و نهالهای جوان، خطر سقوط تیر و دکلهای برق اختلال در ترددهای جادهای بویژه در محورهای کویری و درون شهری و احتمال خسارت به محصولات کشاورزی وجود دارد.
لطفی در این هشدار به اطمینان از استحکام سازهها و سقفهای موقت، پوشش گلخانه ها، گذاشتن قیم کنار نهالهای جوان و درختان آسیب پذیر، احتیاط در ترددها بویژه بین شهری، عدم حضور بیماران تنفسی، افراد سالخورده و کودکان در فضای باز در ساعات آلودگی و در صورت قرارگرفتن در فضای باز استفاده از ماسک، خودداری از توقف و پارک خودرو در اطراف درختان فرسوده و کهنسال و ساختمانهای نیمه کاره و پرهیز از سفرهای غیرضرور و رعایت نکات ایمنی در انجام فعالیتهای عمرانی توصیه میشود.