نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباسآباد در مجلس با اشاره به امنیت بالای شمال کشور، خواستار تغییر نگاه از مدیریت سنتی به مدیریت مولد در شهرداریها شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، سید شمسالدین حسینی نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباسآباد در نشست بررسی طرحهای عمرانی رامسر که با حضور فرماندار و مدیران شهری برگزار شد، با نگاهی تحلیلی به وضعیت توسعه در غرب مازندران پرداخت.
وی با تمجید از طرحهایی نظیر پیادهراه ساحلی و زمین والیبال ساحلی، در عین حال از سرعت حرکت شهرداری رامسر انتقاد کرد و گفت: انتظار ما از رامسر بیش از حرکت فعلی است و باید پتانسیلهای کاری برای رسیدن به نتایج مطلوب افزایش یابد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تعیین ضربالاجل برای طرحهای کلیدی، تصریح کرد: عملیات ساخت پل چهارم رامسر باید با جدیت پیگیری شده و حداکثر تا دهه فجر به بهرهبرداری برسد.
وی با مقایسه بودجه شهرداریهای پیشرو مانند مشهد و شیراز با اعتبارات استانی، بر اهمیت «مولدسازی» تأکید کرد و افزود: توسعه پایدار شهری بدون نگاه اقتصادی و جذب سرمایهگذار امکانپذیر نیست؛ یک شهر سبز و سالم، زمانی موفق است که مولد باشد.
حسینی به جایگاه راهبردی شمال کشور در شطرنج امنیتی و اقتصادی منطقه اشاره کرد و گفت: تحولات اخیر و ضریب بالای امنیت در شمال ایران نشان داد که این منطقه بهترین مکان برای عملیات لجستیکی، تجارت خارجی و اقتصاد دریامحور است. ما باید بررسی کنیم که چگونه میتوان از ظرفیت بنادر و سواحل شمالی برای صیانت از معیشت مردم و توسعه تجارت استفاده کرد.
وی در پایان خواستار همافزایی ارادهها برای تبدیل رامسر به الگویی از شهر مولد در کشور شد.