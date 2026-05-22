مدل جدید مدیریت انرژی با محوریت «انتقال اختیار و منافع صرفه‌جویی به استان‌ها و مردم» معرفی و اصفهان به عنوان نخستین پایلوت اجرای این طرح انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ اسماعیل سقاب اصفهانی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی کشور، در دیدار با جمعی از کارآفرینان استان ضمن بررسی طرح‌ها و ایده‌های نوآورانه کارآفرینان در حوزه‌های رشد اقتصادی و مدیریت مصرف انرژی، بر ضرورت تحول در نظام انگیزشی و اصلاح رفتار مصرفی کشور تأکید کرد.

در این نشست، معاون رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه ریشه بسیاری از چالش‌های حوزه انرژی در ساختار‌های ناکارآمد، عدم توجه به ذی‌نفعان و نادیده گرفتن انگیزه‌های اقتصادی نهفته است، گفت: کاهش مصرف انرژی تنها با سازوکار‌های دستوری و محدودکننده ممکن نیست و باید تصمیم‌گیری و منافع صرفه‌جویی به مصرف‌کننده واقعی منتقل شود.

وی با بیان اینکه بخش بزرگی از اتلاف انرژی در کشور ناشی از رفتار‌های نادرست مصرفی است، افزود: اصلاح رفتار مصرف کنندگان مهم‌ترین ظرفیت بهبود بهره‌وری انرژی در کشور است و بدون فشار اقتصادی مستقیم می‌تواند منجر به کاهش چشمگیر مصرف شود.

معاون رئیس‌جمهور با تشریح مدل جدید سازمان مدیریت انرژی برای همکاری با استان‌ها گفت: در این مدل، سهمیه انرژی استان به‌طور کامل در اختیار مدیریت استان قرار می‌گیرد و هر میزان صرفه‌جویی که حاصل شود، سهم مشخصی از منافع آن به استان بازمی‌گردد.

وی تاکید کرد: تصمیم‌گیری درباره شیوه‌های کاهش مصرف نیز باید در سطح استان و بر اساس مشارکت مردم و بخش خصوصی انجام شود.

سقاب اصفهانی با تأکید بر اینکه دولت نباید وارد تعیین جزئیات راهکار‌ها شود و نقش اصلی آن، ایجاد سازوکار انگیزشی صحیح و پایش نتیجه نهایی است، گفت: اگر مصرف استان کاهش یابد، ما تمام تعهدات خود را اجرا خواهیم کرد؛ اما هیچ مداخله‌ای در جزئیات و ابزار‌های انتخابی استان‌ها نخواهیم داشت.

وی با اعلام آمادگی کامل سازمان برای اجرای آزمایشی این طرح در اصفهان افزود: تمام زیرساخت‌های قانونی فراهم شده و در صورت دستیابی به چارچوب مشترک، اجرای طرح از هفته آینده در اصفهان آغاز خواهد شد. بزرگ‌ترین فرصت اقتصادی کشور امروز در کاهش اتلاف انرژی و افزایش بهره‌وری نهفته است.

معاون رئیس جمهور ادامه داد:روش‌ها در حوزه انرژی باید متناسب با اقلیم و هر منطقه طراحی و اجرا شود تا خروجی مناسب دهد.

وی با تاکید بر جلوگیری از از دور ریزی انرژی افزود:باید به سمتی برویم که همه آمار ها‌ی مصرف انرژی روزانه اولویت و دغدغه مردم و مسئولان باشد.

استاندار اصفهان نیز ضمن استقبال از این طرح، بر آمادگی کامل استان برای همکاری با کارآفرینان و بخش خصوصی به‌منظور تدوین مدل اجرایی مشترک تأکید کرد.

فعالان اقتصادی در حوزه کشاورزی، صنعت، انرژی و دانش بنیان هم در نشست با معاون رئیس جمهور در دو محور آسیب‌ها و خسارات جنگ تحمیلی سوم و بهینه سازی مصرف انرژی دغدغه‌ها و مطالبات و ایده‌های به روز خود را بیان کردند