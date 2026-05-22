معاون میراثفرهنگی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی هرمزگان، از گشایش نمایشگاه مجازی «هرمز: شاهراه دریایی؛ روایت هزاران سال حضور انسان در کرانههای دریای پارس» خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ سپهر رارعی امروز گفت: هدف از برگزاری نمایشگاه مجازی «هرمز: شاهراه دریایی؛ روایت هزاران سال حضور انسان در کرانههای دریای پارس»، معرفی لایههای گوناگون تاریخ، فرهنگ و طبیعت تنگه هرمز و سواحل دریای پارس است.
معاون میراثفرهنگی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی هرمزگان افزود: این نمایشگاه در چهار بخش «باستانشناسی»، «میراث طبیعی و فرهنگی»، «ارتباط انسان با دریا» و «میراث ناملموس» ساماندهی شده است. این بخشها با بهرهگیری از آثار و دادههای فرهنگی، روایتگر حضور و زیست انسان در کنار دریا از نخستین ورود بشر تا دوران معاصر هستند.
زارعی گفت : هر اثر در این نمایشگاه بخشی از حافظه مشترک مردمان سواحل جنوب ایران را بازگو میکند؛ حافظهای که نشاندهنده پیوند دیرینه و ناگسستنی جوامع ساحلی با دریا و نقش آن در شکلگیری فرهنگ، معیشت و هویت این مردمان است.
وی با تأکید بر اهمیت مستندسازی و معرفی میراث ارزشمند دریایی و ساحلی هرمزگان، برگزاری این نمایشگاه را گامی در جهت افزایش آگاهی عمومی و پاسداشت میراث فرهنگی خلیج فارس دانست.
معاون میراثفرهنگی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی هرمزگان گفت : نمایشگاه مجازی «هرمز: شاهراه دریایی؛ روایت هزاران سال حضور انسان در کرانههای دریای پارس» فردا ۲ خرداد ۱۴۰۵، ساعت ۱۱ بهصورت رسمی و برخط و با همکاری موزه ملی ایران، موزه باستانشناسی و مردمشناسی خلیج فارس بندرعباس، ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هرمزگان و ادارهکل موزهها و اموال منقول تاریخیفرهنگی رونمایی میشود.
زارعی از علاقهمندان دعوت کرد از طریق لینک https://explore.iranmuseum.org/HormuzExhibition/ از این نمایشگاه مجازی بازدید کنند.